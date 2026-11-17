Više javno tužilaštvo u Novom Sadu predložilo je danas određivanje pritvora za dekana DIF-a Patrika Drida (58) i N.M, osumnjičene za zloupotrebu službenog položaja, zbog opasnosti od uticaja na svedoke i ponavljanja krivičnog dela.

"U toku do sada preduzetih radnji i mera, osumnjičeni su lišeni slobode, te im je određeno zadržavanje do 48 časova. Više javno tužilaštvo u Novom Sadu, Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije, donelo je Naredbu o sprovođenju istrage u okviru koje je saslušalo osumnjičene P.D. i N.M. na okolnost izvršenja krivičnog dela", navodi se u saopštenju Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu i dodaje:

"Nakon njihovog saslušanja, tužilaštvo je Višem sudu u Novom Sadu predložilo određivanje pritvora osumnjičenima P.D. i N.M. zbog opasnosti da će ometati postupak uticanjem na svedoke i zbog opasnosti da će ponoviti krivično delo".