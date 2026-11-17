"Od znanja smo videli da nisu uspeli da savladaju ni one najjednostavnije principe poslovnika o radu Narodne skupštine Republike Srbije. Od stručnosti smo videli da umeju da pročitaju napisani govor i pored toga apsolutno ništa više. Ali smo, sa druge strane, čuli da svi mi treba da glasamo za Aleksandra Čupića kao predsednika Narodne skupštine zato što predstavlja, citiram, 'antički grčki estetski ideal'. Okej, ja sam drugačije orijentacije, ne mogu o tome da cenim, ne mogu da sudim, ali kako smo došli od znanja i stručnosti do toga 'ima bradu, glasajte za njega'? E, zbog toga moramo da se borimo jače, i zbog toga Srbija mora da pobedi, mnogo, mnogo ranije nego što bilo ko od nas očekuje."