"ŠTA SMO DANAS MOGLI DA ČUJEMO I VIDIMO U SKUPŠTINI?" Ana Brnabić: Kako smo došli od znanja i stručnosti do toga "ima bradu, glasajte za njega"?
Ana Brnabić, posle današnje konstitutivne sednice parlamenta, pita: "Šta smo danas mogli da čujemo i vidimo u Narodnoj skupštini Republike Srbije? Gde nestadoše kultura, znanje i stručnost Studentske liste? Kako smo došli od toga do - glasajte za našeg kandidata, ima bradu?!?", a onda poručuje: "Nema povlačenja, borba protiv ove prevare je tek počela! Srbija pobeđuje!"
Ana Brnabić se obratila na društvenoj mreži "Iks" i na početku je rekla da je "Studentska lista obećavala kulturu, znanje i stručnost da će uneti u parlament Narodne skupštine Republike Srbije."
"Od kulture smo danas videli i vređanje, maltretiranje i fizičke nasrtaje na poslanike opozicije, posebno žene, polivanje jogurtom. Toliko o kulturi", rekla je i nastavila:
"Od znanja smo videli da nisu uspeli da savladaju ni one najjednostavnije principe poslovnika o radu Narodne skupštine Republike Srbije. Od stručnosti smo videli da umeju da pročitaju napisani govor i pored toga apsolutno ništa više. Ali smo, sa druge strane, čuli da svi mi treba da glasamo za Aleksandra Čupića kao predsednika Narodne skupštine zato što predstavlja, citiram, 'antički grčki estetski ideal'. Okej, ja sam drugačije orijentacije, ne mogu o tome da cenim, ne mogu da sudim, ali kako smo došli od znanja i stručnosti do toga 'ima bradu, glasajte za njega'? E, zbog toga moramo da se borimo jače, i zbog toga Srbija mora da pobedi, mnogo, mnogo ranije nego što bilo ko od nas očekuje."