Šef poslaničke grupe "Studenti pobeđuju" Jovo Bakić je nakon prvog dana rada Skupštine Srbije u novom sazivu, izjavio da je danas bio "prvi dan oslobađanja institucija".

On je na konferenciji za novinare, nakon što je Parlament konstituisan, kazao da će sutra biti izabran Aleksandra Čupić za predsednika Skupštine i da potom sledi izbor ostalih skupštinskih tela.

Dodao je da će mesta potpredsednika Parlamenta pripasti predstavnicima nacionalnih manjina sa "Studentske liste".

Precizirao je da je da su u Sandžaku pobedili listu Rasima Ljajića sa 20.000 glasova razlike, kao i da su imali ubedljiv rezultat među mađarskim biračima.

Kazao je da je oko tri četvrtine Slovaka glasalo za "Studentsku listu" i da će Sara Valentnik biti potpredsednica Skupštine Srbije.