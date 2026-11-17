NEMA ELEMENATA KRIVIČNOG DELA: MUP Srbije se oglasio o ženi koja je jogurtom ispolivala Lidiju Vukićević
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Policijske uprave za grad Beograd, identifikovali su žensku osobu M.R. koja je danas oko 8.50 časova, ispred Doma Narodne skupštine Republike Srbije, na stepeništu, polila jogurtom, u tom trenutku buduću narodnu poslanicu Lidiju Vukićević prilikom njenog ulaska u Dom Narodne skupštine Republike Srbije.
Protiv M.R. će biti preduzete mere shodno Zakonu o javnom redu i miru.
Povodom navedenog događaja izvršene su konsultacije sa dežurnim javnim tužiocem Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, koji se izjasnio da u radnjama ženskog lica koje je polilo Lidiju Vukićević, nema elemenata krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti.
Inače, Lidiju Vukićević jogurtom je polila Marija Radovanović, bivša sekretarka Medicinskog fakulteta u Beogradu.