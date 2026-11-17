Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Policijske uprave za grad Beograd, identifikovali su žensku osobu M.R. koja je danas oko 8.50 časova, ispred Doma Narodne skupštine Republike Srbije, na stepeništu, polila jogurtom, u tom trenutku buduću narodnu poslanicu Lidiju Vukićević prilikom njenog ulaska u Dom Narodne skupštine Republike Srbije.

Povodom navedenog događaja izvršene su konsultacije sa dežurnim javnim tužiocem Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, koji se izjasnio da u radnjama ženskog lica koje je polilo Lidiju Vukićević, nema elemenata krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti.