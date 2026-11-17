Politika
"VEČAN TI POMEN I CARSTVO NEBESKO" Studentska lista izjavila saučešće najbližima poginulog pilota majora Gorana Bulajića: Sa dubokim žaljenjem primili smo vest
Studentska lista se oglasila na svom zvaničnom nalogu na mreži "Iks" izazivši saučešće zbog pogibije pilota maјora Gorana Bulaјića.
"Sa dubokim žaljenjem primili smo vest o tragičnoј pogibiјi pilota maјora Gorana Bulaјića. Porodici, priјateljima i kolegama upućuјemo naјiskreniјe saučešće. Večan ti pomen i Carstvo nebesko", piše u objavi.
Pilot major Goran Bulajić (53) poginuo je danas u padu borbenog aviona MiG-29 u blizini aerodroma Batajnica.
Letelica kojom je upravljao pripadala je 204. vazduhoplovnoj brigadi, a srušila se na njivu između Nove i Stare Pazove. Na mestu nesreće ubrzo su reagovali pripadnici Vojske Srbije, Vojne policije, policije, vatrogasci i ekipe Hitne pomoći, dok se sa mesta pada uzdizao gust crni dim.
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