Govor kojim je poslanik Studentske liste Jugoslav Gašić danas na konstitutivnoj sednici parlamenta obrazložio zašto je ta lista za predsednika Skupštine predložila Aleksandra Čupića izazvao je veliku pažnju javnosti.

Ovo nesvakidašnje obraćanje, pripremljeno u stilu koji bi se mogao nazvani suprotnim od suvoparnih političkih govora na kakve smo navikli, obilovalo je izrazima za čije postojanje neki možda i nisu čuli do danas.

Jedan od njih se izdvojio, a to je kalokagatija.

U definiciji ovog pojam stoji da je to bio centralni antički grčki etički, estetski i vaspitni ideal koji predstavlja harmoničan sklad fizičke lepote i moralne dobrote. Ovaj pojam nije značio samo „biti zgodan i dobar čovek”, već je označavao potpuno razvijenu, celovittu ličnost kod koje je spoljašnja lepota tela bila odraz unutrašnjeg moralnog reda, a duševna dobrota se potvrđivala kroz disciplinovan život, umnost i fizičku snagu.

Osim ovog pojma, Jugović je ovako obrazložio predlogn Studentske liste.

Jugoslav Gašić Foto: RTS Printscreen

- Na čelo najviše zakonodavne institucije moramo postaviti ličnost čiji autoritet ne počiva na ogoljenim polugama partijske prinude, hijerarhijske poslušnosti i klijentelizma, već na neprekosnovenom moralnom integritetu, beskompromisnom naučnom poštenju i dubokoj duhovnoj ukorenjenosti u najplemenitijem etosu našeg naroda. Stoga mi je, u ime poslaničke grupe "Studentska lista / Studentski pobeđuju", izuzetna čast i istorijska obaveza da predložim da za predsednika Narodne skupštine Republike Srbije bude izabran naš uvaženi univerzitetski profesor, doc. dr Aleksandar Čupić - naveo je on.

- Predlažemo čoveka u čijoj se ličnosti organski objedinjuju dve temeljne egzistencijalne i etičke vertikale naše nacije: s jedne strane, arhetipska figura srpskog domaćina, onoga koji svoj dom i zajednicu drži na postojanim i nepokolebljivim temeljima brige, odgovornosti, ljubavi i pravičnosti, a s druge, strogi, neumoljivi, nepokolebljivi habitus naučnika i profesora čija je misao disciplinovano posvećena nepristrasnom traganju za istinom. Naš kandidat nije epifenomen (sekundarna pojava) političkih kalkulacija i pragmatičnih nagodbi, već autentični mislilac i pedagog koji je svoj akademski poziv posvetio emancipaciji uma, oblikovanju autonomnih, kritičnih, osvešćenih i slobodnih ličnosti, a ne bezličnih, instrumentalnih sluga političkog poretka. Za razliku od pređašnje epohe institucionalne degradacije, kada je predsedavajući ovog "svetog doma" služio kao puki tehnokratski mehanizam za legalizaciju i amnestiju bezakonja i perfidnu simulaciju parlamentarizma, mi danas biramo ličnost čiji moralni imperativ i savest nikada neće dopustiti da pred licem suspenzije prava i brutalnog nasilja nad našom omladinom zatvori oči u kukavičkom ćutanju - pojasnio je Gašić.

On je naglasio da Čupić neće biti pasivni, konformistički posmatrač razgradnje ustavnog poretka, niti prećutni saučesnik u porobljavanju kritičkog uma i slobodne javne reči.

- Kao mislilac i domaćin, on u sebi nosi onu retku, antičku, državničku vrlinu: onu razboritu, praktičnu mudrost neophodnu da upravlja državnim kormilom u prelomnim vremenima i usmeri utvrđbinu ka horizontu socijalne pravednosti, pravne sigurnosti, institucionalne obnove, neselektivne vladavine prava i duboke moralne regeneracije nacije. Njegova celovita ličnost predstavlja živo ovaploćenje antičkog ideala kalokagatija, savršenog jedinstva etičke lepote unutrašnje vrline i spoljašnjeg dostojanstva, čime njegov celokupni habitus daleko prevazilazi ravan puke čulne pojavnosti, stasit i visok, pojavom prirodno i spontano autoritativan, duge brade koja budi asocijaciju na likove starih prosvetitelja, mislilaca i narodnih mudraca, sa plemenitim, pronicljivim pogledom u kojoj se ogleda duboko antropološko razumevanje čoveka i njegove krhkosti; on po svojoj duhovnoj konstituciji ne pripada onima koji političku snagu traže u zaglušujućoj buci, demagogiji i međusobnom nadvikivanju. Iako obdaren umirujućim i rezonantnim glasom koji nosi težinu i ozbiljnost državničke reči, on svesno bira put uzdržanosti, tišine i nenametljivosti, duboko uveren da autentični autoritet u najvišem predstavničkom domu ne izvire iz grubog nametanja sile i proceduralne moći - naveo je Gašić.

Foto: Marko Kranjc