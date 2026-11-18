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Poverenik za zaštitu ravnopravnosti Milan Antonijević izjavio je da je institucija Poverenika za zaštitu ravnopravnosti štiti građane od svake vrste diskriminacije, bilo da je reč o ugroženim ženama, osobama sa invaliditetom, starijoj populaciji ili bilo kojoj drugoj kategoriji stanovništva.

Antonijević je, tokom konferencije "Od prava do pravde: besplatna pravna pomoć u funkciji ravnopravnosti", koja se održava povodom Međunarodnog dana tolerancije, rekao da je institucija Poverenika nedavno sprovela i kampanju na bilbordima širom Srbije koja je za cilj imala da doprinese tome da građani prepoznaju tu instituciju kao onu kojoj treba da se obraćaju.

- Sudeći po pravnom delu mog tima, oni zaista ukazuju na skoro duplo veći broj građana koji nam se obraća od onog koji smo imali u prethodnom periodu. Ohrabrujemo građane da veruju svojim institucijama. Ta vera nije postojala u prethodnom periodu, mnogo se radilo na razgrađivanju poverenja u institucije - rekao je Milan Antonijević medijima.

Dodao je da se njegov tim bavio svim temama, ma koliko one bile teške, politički osetljive ili izazivale otpore jedne ili druge strane.

Odgovarajući na pitanje koje probleme građani najčešće prijavljuju, Antonijević je rekao da je većina postupaka koje su do sada vodili vezani za rad i zapošljavanje, dodajući da se u proteklih godinu dana veliki broj građana prijavljuje zbog diskriminacije po osnovu političkog opredeljenja i sindikalne pripadnosti.

Prema rečima Antonijevića, druga stvar na kojoj institucija Poverenika mnogo radi je poseban izveštaj o pravima nacionalnih manjina. Antonijević je, osvrćući se na nedavno održane izbore za nacionalne savete nacionalnih manjina, rekao da tu ima zamerki zbog toga što je nekoliko nacionalnih manjina imalo samo po jednu listu.

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- Sam odziv, koji je veoma mali, naročito u romskoj zajednici, zabrinjava i zato ćemo u narednim nedeljama razgovarati sa nacionalnim savetima, sa organizacijama civilnog društva, jer su nam one takođe podrška, naročito onima koje se bave direktnom podrškom nacionalnim manjinama na lokalu, a posebno najugroženija je romska nacionalna manjina - rekao je Antonijević.

01:01 Antonijević: Institucija Poverenika štiti građane od svake vrste diskriminacije Izvor: Tanjug