SASTANCI STUDENTSKE LISTE S PREDSTAVNICIMA FRANCUSKE, NEMAČKE I SAVETA EVROPE Biće otvorena pitanja evropskih integracija, budućnosti Srbije, vladavine prava...
Predstavnici Studentske liste nastavljaju razgovore sa predstavnicima međunarodnih institucija i diplomatskih delegacija. U narednom periodu planirani su susreti sa predstavnicima Francuske, Nemačke i Saveta Evrope, na kojima će biti otvorena pitanja evropskih integracija, budućnosti Srbije, vladavine prava i saradnje sa evropskim partnerima, navode iz Studentske liste.
Sastanci sa francuskom delegacijom
Sa francuske strane sastancima će prisustvovati ministar delegat za Evropu, i ambasadorka Francuske u Srbiji, zajedno sa predstavnicima francuskog parlamenta, Ministarstva za Evropu i spoljne poslove i stručnjacima.
Studentsku listu predstavljaće njeni kandidati:
Dejan Šoškić
Jasmina Đorđević
Vladan Jovanović
Sastanak sa predstavnikom nemačkog Bundestaga
U sredu, 18. novembra, od 15.45 do 16.45 časova, održaće se sastanak sa Borisom Mijatovićem, poslanikom nemačkog Bundestaga iz redova stranke Zeleni.
Teme razgovora biće aktuelna situacija u Srbiji, planovi za formiranje nove vlade, kao i odnosi Srbije sa Nemačkom i Evropskom unijom.
Studentsku listu predstavljaće kandidatkinja Jasmina Đorđević.
Razgovori sa Savetom Evrope
Takođe, u sredu, 18. novembra, u 16 časova, planiran je sastanak sa predstavnicima Saveta Evrope.
Razgovor će biti posvećen mogućnostima saradnje i podrške u oblastima ljudskih prava, pravosuđa i vladavine prava. Posebne teme biće borba protiv korupcije, reforma pravosuđa i Ustava, izborni proces, mediji, demokratsko učešće građana, inkluzija i poverenje javnosti u institucije.
Studentsku listu predstavljaće kandidat Vladimir Jovanović.
U saopštenju Studentske liste dalje se kaže:
"Susreti sa međunarodnim partnerima prilika su da neposredno razgovaramo o situaciji u Srbiji, predstavimo svoje stavove i razmenimo iskustva. Smatramo da je važno graditi odnose zasnovane na otvorenosti, međusobnom poštovanju i saradnji.
U tim razgovorima polazimo od vrednosti i principa koje zastupamo, kao i poverenja koje su nam građani ukazali. Želimo partnerstva koja doprinose razvoju Srbije, uz očuvanje samostalnosti u donošenju odluka o njenoj budućnosti.
Zahvaljujemo svim sagovornicima na iskazanom interesovanju i spremnosti za dijalog. O našim susretima i razgovorima nastavićemo da blagovremeno obaveštavamo javnost.
Studenti pobediše!"