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Predstavnici Studentske liste nastavljaju razgovore sa predstavnicima međunarodnih institucija i diplomatskih delegacija. U narednom periodu planirani su susreti sa predstavnicima Francuske, Nemačke i Saveta Evrope, na kojima će biti otvorena pitanja evropskih integracija, budućnosti Srbije, vladavine prava i saradnje sa evropskim partnerima, navode iz Studentske liste.

Sastanci sa francuskom delegacijom

Sa francuske strane sastancima će prisustvovati ministar delegat za Evropu, i ambasadorka Francuske u Srbiji, zajedno sa predstavnicima francuskog parlamenta, Ministarstva za Evropu i spoljne poslove i stručnjacima.

Studentsku listu predstavljaće njeni kandidati:

Dejan Šoškić

Jasmina Đorđević

Vladan Jovanović

Sastanak sa predstavnikom nemačkog Bundestaga

U sredu, 18. novembra, od 15.45 do 16.45 časova, održaće se sastanak sa Borisom Mijatovićem, poslanikom nemačkog Bundestaga iz redova stranke Zeleni.

Teme razgovora biće aktuelna situacija u Srbiji, planovi za formiranje nove vlade, kao i odnosi Srbije sa Nemačkom i Evropskom unijom.

Studentsku listu predstavljaće kandidatkinja Jasmina Đorđević.

Razgovori sa Savetom Evrope

Takođe, u sredu, 18. novembra, u 16 časova, planiran je sastanak sa predstavnicima Saveta Evrope.

Razgovor će biti posvećen mogućnostima saradnje i podrške u oblastima ljudskih prava, pravosuđa i vladavine prava. Posebne teme biće borba protiv korupcije, reforma pravosuđa i Ustava, izborni proces, mediji, demokratsko učešće građana, inkluzija i poverenje javnosti u institucije.

Studentsku listu predstavljaće kandidat Vladimir Jovanović.

U saopštenju Studentske liste dalje se kaže:

"Susreti sa međunarodnim partnerima prilika su da neposredno razgovaramo o situaciji u Srbiji, predstavimo svoje stavove i razmenimo iskustva. Smatramo da je važno graditi odnose zasnovane na otvorenosti, međusobnom poštovanju i saradnji.

U tim razgovorima polazimo od vrednosti i principa koje zastupamo, kao i poverenja koje su nam građani ukazali. Želimo partnerstva koja doprinose razvoju Srbije, uz očuvanje samostalnosti u donošenju odluka o njenoj budućnosti.

Zahvaljujemo svim sagovornicima na iskazanom interesovanju i spremnosti za dijalog. O našim susretima i razgovorima nastavićemo da blagovremeno obaveštavamo javnost.