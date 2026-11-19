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- Pozivamo Đukanovića da se javno izvini Čaviću, a sve narodne poslanike da se prema novinarima ophode pristojno i sa poštovanjem - navodi se u saopštenju NUNS-a.

Prema rečima Dušana Čavića, Đukanović mu je juče u Skupštini na pitanje koliko košta jaje odgovorio psovkom. Čavić navodi da je isto pitanje tog dana postavljao i drugim sagovornicima.

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Na snimku koji je dostavljen NUNS-u čuje se kako novinar pita poslanika Đukanovića koliko košta jedno jaje na šta mu on odgovara: „Jedi go*na“.

Kada je Čavić pitao Đukanovića zašto ga je opsovao, poslanik mu je rekao da je to zaslužio. Kada ga je kasnije ponovo pitao za razlog takve reakcije, Đukanović mu je odgovorio: „Rekao sam ti zato što si go*no od čoveka“.

Čavić je naveo da Đukanovića ne poznaje lično i da sa njim ranije nije imao sukobe ni u javnosti ni na društvenim mrežama. Ovo je bio drugi put da razgovara sa njim za emisiju „Marka žvaka“. Pre 12 godina postavio mu je isto pitanje i tada je dobio odgovor.

NUNS navodi da narodni poslanici imaju posebnu odgovornost da neguju kulturu javne reči, uključujući i način na koji razgovaraju sa novinarima u Skupštini.