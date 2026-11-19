"POZIVAMO ĐUKANOVIĆA DA SE JAVNO IZVINI ČAVIĆU"! NUNS: Narodni poslanici da se prema novinarima ophode pristojno i sa poštovanjem
Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS) osuđuje uvrede koje je narodni poslanik SNS Vladimir Đukanović uputio Dušanu Čaviću, autoru emisije „Marka žvaka“, dok je obavljao novinarski zadatak u Narodnoj skupštini.
- Pozivamo Đukanovića da se javno izvini Čaviću, a sve narodne poslanike da se prema novinarima ophode pristojno i sa poštovanjem - navodi se u saopštenju NUNS-a.
Prema rečima Dušana Čavića, Đukanović mu je juče u Skupštini na pitanje koliko košta jaje odgovorio psovkom. Čavić navodi da je isto pitanje tog dana postavljao i drugim sagovornicima.
Na snimku koji je dostavljen NUNS-u čuje se kako novinar pita poslanika Đukanovića koliko košta jedno jaje na šta mu on odgovara: „Jedi go*na“.
Kada je Čavić pitao Đukanovića zašto ga je opsovao, poslanik mu je rekao da je to zaslužio. Kada ga je kasnije ponovo pitao za razlog takve reakcije, Đukanović mu je odgovorio: „Rekao sam ti zato što si go*no od čoveka“.
Čavić je naveo da Đukanovića ne poznaje lično i da sa njim ranije nije imao sukobe ni u javnosti ni na društvenim mrežama. Ovo je bio drugi put da razgovara sa njim za emisiju „Marka žvaka“. Pre 12 godina postavio mu je isto pitanje i tada je dobio odgovor.
NUNS navodi da narodni poslanici imaju posebnu odgovornost da neguju kulturu javne reči, uključujući i način na koji razgovaraju sa novinarima u Skupštini.
- Od svih poslanika očekujemo da se ponašaju pristojno i da se uzdrže od psovki i ličnih uvreda, bez obzira na to kako doživljavaju pitanje koje im je postavljeno. Razgovori sa narodnim poslanicima deo su novinarskog posla i omogućavaju građanima da čuju stavove svojih izabranih predstavnika. Novinarima mora biti omogućeno da postavljaju pitanja u Narodnoj skupštini bez straha da će zbog toga biti izloženi vređanju- naglašava se u saopštenju NUNS-a.