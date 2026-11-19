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Drugi dan konstitutivne sednice 15. saziva Narodne skupštine Srbije obeležili su polemika o kandidatu za predsednika parlamenta, skraćivanje rasprave i najava da bi glasanje moglo da bude održano danas. Studentska lista odustala je od daljih izlaganja pre završetka sednice, dok je Aleksandar Vučić najavio da će poslanici te grupe svoje govore završiti do 13 časova. Ipak, ni nakon dva dana zasedanja nije poznato ko će stati na čelo Narodne skupštine.

Gosti koji su analizirali ovu temu za jutarnji program Kurir televizije "Redakcija" bili su Nina Kuburović, narodna poslanica ispred liste "Srbija pobeđuje" i Jovan Janjić, kulturolog i potpredsednik Narodne skupštine u prethodnom sazivu.

- Ono što smo slušali prethodne dve godine bila je propaganda da će u parlament ući neki "stručni" ljudi sa strane vlasti. Očekivali smo da će oni biti opozicija, ali se ispostavilo da su osvojili izbore. Međutim, nisu se pokazali kao toliko stručni. Ipak, nije problem u tome što nisu stručni. Mnogo veći problem za građane, mene lično i moje kolege jeste to što su već prvog dana pokazali da nisu bili iskreni prema nama. Kada se neko predstavlja kao profesor, a već tokom prve polemike ispostavi se da nije profesor, već docent, to pokazuje da ti ljudi nisu upoznali jedni druge, da ne znaju biografije i stručna zvanja, a predstavljaju se kao stručnjaci. To nije u redu prema građanima - počela je Kuburović.

Nina Kuburović Foto: Kurir Televizija

"Kako možemo da verujemo gospodinu Čupiću?"

Iskritikovala je predstavljanje Aleksandra Čupića kao stručnjaka, dovela u pitanje iskrenost njegovih političkih saradnika i zatražila da on sam objasni navode o svom imovinskom stanju, uz ocenu da takve okolnosti izazivaju sumnju u njegovu buduću nepristrasnost u vođenju parlamenta.

- Tu je sporna laž. Nije problem u tome da li neko ima stručno zvanje. Da biste bili narodni poslanik ili predsednik parlamenta, ne morate imati akademsku titulu. Dovoljno je da vas izaberu građani, kao što su i njih izabrali na izborima. Ovde je, međutim, reč o nečemu mnogo većem - o moralu. Ako je neko u stanju da nas slaže prvog dana zasedanja o stvarima koje možemo da proverimo putem javno dostupnih informacija, onda imamo pravo da postavimo pitanje: kako možemo da verujemo gospodinu Čupiću? Druga stvar koja me je zapanjila jesu informacije o imovinskom stanju gospodina Čupića, koje je iznela moja koleginica Pilja. Ne želim ništa da prejudiciram. Na koji način je stekao tu imovinu, da li je plaćao porez i da li je sve bilo u skladu sa zakonom, na to će gospodin Čupić morati da odgovori. Ja ga lično ne poznajem i nemam pravo da govorim o tome. Zašto su ga predstavljali kao nekog isposnika, čoveka koji živi u podrumu i nema dovoljno nekretnina, kada je reč o voždovačkom investitoru? Treba samo da budu jasni i govore istinu. Opet se vraćamo na moral. Kako možemo da verujemo da će isti taj gospodin Čupić sutra pravedno davati reč u Narodnoj skupštini, na primer, meni ili nekoj mojoj koleginici sa Studentske liste? Neće sigurno. O tome se radi - kaže ona.

Kuburović se za Kurir TV osvrnula na ponašanje pojedinih poslanika tokom konstitutivne sednice, navodeći primere neprimerenog ponašanja i spavanja u parlamentu, i poručila da svi moraju da podležu istim pravilima i zakonima, bez obzira na političku pripadnost.

- Gospodine Janjiću, vi imate više iskustva od mene, pa moram da vas pitam za mišljenje. Da li mislite da možemo da održimo bilo kakvu kulturu i izbegnemo da dijalog preraste u nešto drugo? Za početak, da govorimo o kulturi. Imamo narodnog poslanika koji je prilikom ulaska u Skupštinu izveo salto, drugog koji je rekao da želi da ponese bojanke i boji u Narodnoj skupštini, i to tokom prvog, odnosno drugog dana zasedanja. Imamo i poslanike koji su spavali. Juče sam prvi put u parlamentu uzviknula: "Molim vas, probudite gospodina Sajčića jer je spavao!" A reč je o čoveku koji se predstavlja kao budući predsednik naše zemlje. Da je bilo ko sa naše strane uradio tako nešto, cela Srbija bi brujala o tome. Ljudi, hoćemo dijalog, hoćemo kulturu! Hajde da za početak primenjujemo iste aršine, iste propise i zakone i da budemo jednaki pred njima. Dosta nam je bilo da tokom prethodne dve godine vladavina prava podrazumeva prava i zakone samo za jednu grupaciju, dok se drugoj sve uskraćuje. Više ne možemo tako da funkcionišemo, gospodine Janiću, verujte mi. Građani su očajni - istakla je Kuburović.

Kako je voditeljka navela, dvodnevna rasprava u Narodnoj skupštini protekla je u znaku oštrih polemika, međusobnih optužbi i neslaganja među poslanicima, dok parlament ni trećeg dana konstitutivne sednice još nema predsednika ni novo rukovodstvo.

Kakva je atmosfera obeležila početak rada 15. saziva, koliko se ona razlikuje od prethodnog saziva i šta nam dosadašnja dešavanja govore o budućem radu parlamenta?

- Uveliko se razlikuje, kao retko koja konstitutivna sednica do sada, i to iz prostog razloga što je izazvala veliku pažnju javnosti. Reč je, na neki način, o revolucionarnim promenama. Kada kažem revolucionarnim, ne mislim na promenu sistema i oblika vladavine, već na promenu načina vladanja. I sami izbori pokazali su da narod želi velike promene, imajući u vidu da je poverenje ukazao jednoj opciji za koju se još ne zna kakvu će politiku voditi, jer nije imala jasan program koji je bio dostupan javnosti. Ja ga nisam video, a sada iz dana u dan vidimo kako se objavljuju pojedini segmenti tog programa. Takođe, ne zna se tačno ni ko su predvodnici tog pokreta. Dakle, nije se glasalo ni za ljude ni za program, već protiv dosadašnje politike. Narod želi nešto novo i u tom smislu kažem da je reč o nečemu revolucionarnom. Bila je to neka vrsta plebiscitarnog odlučivanja, a sada građani žele da vide ko su ti novi ljudi koji će preuzeti vlast. Zato je i pažnja javnosti tokom prva dva dana sednice bila toliko velika - objasnio je Janjić.

Jovan Janjić, kulturolog i potpredsednik Narodne skupštine u prethodnom sazivu Foto: Kurir Televizija

- Gotovo ceo tok sednice u prethodna dva dana sam ispratio i moram da kažem da nemam spokoj da će se rad parlamenta odvijati u mirnom tonu. Plašim se da, ako je ovako počelo na konstitutivnoj sednici, na kojoj bi trebalo da se obavljaju manje-više protokolarne stvari, uz toliko strasti, žuči i ružnih reči, to ne uliva nadu da ćemo krenuti ka mirnijim vodama. To me zaista onespokojava. Možete i sami da pogledate snimke i pitate svoje najbliže kako su doživeli ono što su gledali i da li im je to donelo mir. Mislim da zaista nije bilo potrebe za takvom atmosferom i da je ceo proces mogao da bude ubrzan. Ovde se očigledno radi o opstrukciji i pokušaju da se protivnik ponizi - za Kurir televiziju rekao je Janjić.

02:26 "AKO JE OVAKO POČELO, NE PIŠE NAM SE DOBRO" Kuburović i Janjić o burnom početku drugog dana konstitutivne sednice 15. saziva Narodne Skupštine Srbije Izvor: Kurir televizija

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