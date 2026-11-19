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Glumac i poslanik Bojan Dimitrijević, u narodu poznatiji po nadimku Pikac, koji mu je ostao iz maestralno odigrane uloge i replika u seriji "Vratiće se rode", već je postao omiljeni predstavnik naroda u Skupštini Srbije!

A kako i ne bi, kad Dimitrijević u stilu Pikca odgovara na pitanja novinara pa njegovi odgovori začas postanu viralni i postanu nove replike.

Tako je Pikac (moramo ga tako zvati, to je jače od nas) prokomentarisao govor Aleksandra Vučića, šefa poslaničke grupe "Srbija pobeđuje" koji je prvog dana konstitutovne sednice trajao jedan sat i 37 minuta!

- Bivši predsednik je udavio Boga u nama! Bilo je prilično mučno jer ja nisam navikao da ga slušam. Uglavnom sam menjao kanale zadnjih godina koliko me je iritirao. Ali eto sad moram da slušam - rekao je glumac za "Vreme" dok je još trajala sednica, a kasnije je glumca, kao i još nekoliko poslanika Studentske liste, kamera uhvatila kako dremaju dok Vučić govori.

Bojan Dimitrijević Foto: Ilija Ilić

Na kraju sednice Bojan Dimitrijević Pikac je sa vidnim olakšanjem izašao iz zgrade Skupštine i okupljenim građanima, onako iz duše, na prvu, dao svoju ocenu obraćanja bivšeg predsednika.

- Ovaj melje ne zatvara! Ovo mu je poslednja prilika i sad će svoje memoare da ispriča! - rekao je Pikac.

S Bojanom Dimitrijevićem se već prvog dana u Skupštini moglo naslutiti da će napraviti show, budući da je sa sobom poneo bojanke. Ali je zaboravio bojice.