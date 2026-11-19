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Nastavak sednice Skupštine privremenih institucija u Prištini, na čijem dnevnom redu su bile tri tačke, među kojima i ponovno razmatranje izmena Zakona o Specijalnom sudu, odložen je na neodređeno vreme.

Potpredsednik Skupštine Ardijan Golja izjavio je da je odluka o odlaganju sednice doneta nakon „intenzivnih razgovora“ šefova poslaničkih grupa i političkih predstavnika tih grupa.

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Vršilac dužnosti predsednika DPK Vljora Čitaku jutros se sastala sa premijerom privremenih institucija Aljbinom Kurtijem, a nakon sastanka saopštila da ne postoje razlike u pogledu sadržaja zakona, već samo u vezi sa proceduralnim pitanjima.

Ipak, sednica, koja je prekinuta u petak, 13. novembra i danas trebalo da bude nastavljena, odložena je na neodređeno vreme.

Justina Široka Pulja je taj zakon vratila parlamentu 22. oktobra, na predlog DPK, na čiju su inicijativu izmene i usvojene, nakon prvostepene presude na višegodišnje zatvorske kazne vođama OVK zbog ratnog zločina.

Usvajanje izmena pratile su oštre reakcije međunarodne zajednice, a one nisu izostale ni pošto su se izmene, budući u nepromenjenom obliku, ponovo našle pred poslanicima.

Kancelarija EU u Prištini saopštila je da moguće ponovno glasanje o izmenama ovog zakona izaziva ozbiljnu zabrinutost u vezi sa međunarodnim obavezama Prištine i poštovanjem osnovnih principa vladavine prava, posebno nezavisnosti pravosuđa, zaštite žrtava i svedoka, proceduralnih prava i efikasne odgovornosti.