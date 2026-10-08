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Međunarodna zajednica oštro je kritikovala izmene Zakona o Specijalizovanim većima i Specijalizovanom tužilaštvu u Hagu koje je skupština privremenih institucija u Prištini usvojila u utorak, a koje predviđaju značajno sužavanje nadležnosti Specijalizovanih veća, skraćivanje maksimalne kazne i pa čak i mogućnost pomilovanja terorista osuđenih za ratne zločine.

Novi zakon, donet neposredno pre nego što je Skupštinaizabrala Justinu Široku Pulju za predsednicu privremenih institucija u Prištini, naišao je na snažne osude Brisela i Bona, koji su poručili da Priština ne poštuje međunarodne obaveze i da se radi o pravosudnoj instituciji čija nezavisnost ne sme biti ugrožena.

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Priština protesti

- Pozivamo Kosovo da se pridržava svojih međunarodnih obaveza da garantuje sudsku nezavisnost Specijalizovanih veća Kosova, kao i svoju posvećenost osiguravanju odgovornosti i pružanju pravde žrtvama i njihovim porodicama iz svih zajednica na Kosovu - izjavio je portparol EU Kristijan Vigand za Radio Slobodna Evropa.

On je podsetio da je Brisel dosledno podržavao rad Specijalizovanih veća kao nezavisne pravosudne institucije i insistirao da se njihov trenutni mandat i njihova nezavisnost u potpunosti poštuju.

Ambasada Nemačke u Prištinisaopštila je da je „duboko zabrinuta“ zbog izmena Zakona o Specijalizovanim većima, dodajući da se radi o pravosudnoj instituciji čija nezavisnost ne sme biti ugrožena i da  podržava stav EU o promenama tog zakona.

- Pozivamo Kosovo da se pridržava svojih međunarodnih obaveza u pogledu garantovanja sudske nezavisnosti kosovskih stručnih komora, kao i obaveze da osigura odgovornost i pruži pravdu žrtvama i njihovim porodicama iz svih zajednica na Kosovu - rečeno je za Kosovo online.

Odmah po usvajanju ovog zakona, veterani tzv. OVK prekinuli su protest, koji u centru Prištine traje od presuda Hašimu Tačiju i njegovim saradnicima, koji su u 16.septembra osuđeni na ukupno 81 godinu robije zbog ratnih zločina.

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 Oni su još poručili EU da su neodržive i neprihvatljive tvrdnje koje dolaze iz Brisela i da su Specijalizovana veća osnovana  radi razmatranja određenih navoda koji proizlaze iz izveštaja Dika Martija, ali da su njihov mandat i praksa „odstupili od te svrhe, pretvarajući selektivnu pravdu u produženu optužnicu protiv pravedne oslobodilačke borbe OVK i boraca koji su se u njoj borili“, pa su takozvane kosovske institucije to morale da isprave. 

Prema izmenama koje je Priština usvojila, Specijalizovana veća sude samo u slučajevima koji se odnose na konkretne navodeu izveštaju Dika Martija o nezakonitom vađenju i trgovini ljudskim organima.

Slučajevi ratnih zločina, zločina protiv čovečnosti ili političkog nasilja koji nisu povezani sa navodima o vađenju organa nisu obuvaćeni mandatom Specijalizovanih veća, već se prebacuju sudovima i tužilaštvu na KiM, što bi značilo da se za ratne zločine za koje su osuđena četvorica bivših vođa tzv. OVK sudi na KiM.

Prema najavama, žalbeno ročište u predmetu protiv četvorice bivših vođa OVK pred Specijalizovanim većima u Hagu moglo da bude održano na jesen 2027, a presuda doneta krajem te godine.

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