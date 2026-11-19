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Doc dr Aleksandar Čupić sa Studentske liste, izabran je danas većinom glasova za predsednika Narodne skupštine Republike Srbije! Prof Čupić je samim trenutkom izbora za predsednika parlamenta, postao i vršilac dužnosti predsednika Republike, bez obzira na formalnu primopredaju, a samim tim dobio je i nadležnosti u oblasti odbrane i komandovanja Vojskom Srbije!

00:59 Aleksandar Čupić izabran za predsednika Narodne skupštine Izvor: Video plus

S obzirom je sadašnji lider opozicije Aleksandar Vučić podneo ostavku na mesto predsednika Srbije 27. septembra, po članu 120 Ustava Srbije, v. d. predsednika postala je tadašnja predsednica Skupštine Ana Brnabić. Međutim, kako joj je danas zvanično prestao mandat predsednice NSRS, po automatizmu se završio i njen boravak u v.d. statusu šefa države.

Tupočasnu titulu sada je preuzeo Aleksandar Čupić samim izborom za prvog čoveka srpskog parlamenta.

Da podsetimo, prema Ustavu, predsednik Skupštine može da zamenjuje predsednika Republike najduže tri meseca od trenutka prestanka mandata prethodnog predsednika (27. septembar), u kom roku moraju da se održe predsednički izbori (do 27. decembra). Javnost očekuje da Čupić u najkraćem roku raspiše predsedničke izbore.

- Poverena mi je ogromna čast i odgovornost i trudiću se da obavljam dužnost u skladu sa Ustavom, zakonom i Poslovnikom skupštine - rekao je Čupić, prethodno podigavši tri prsta, pošto je to bio redni broj Studentske liste na glasačkom listiću na izborima 25. oktobra.

Aleksandar Čupić na mestu predsednika NSRS Foto: screenshot Video Plus

Čupić je pozvao sve poslanike da se ponašaju dostojanstveno:

- Da uradimo sve što je u našoj moći da vratimo dostojanstvo najvišem zakonodavnom telu i svakom poslaniku. Da vodimo računa o svakoj izgovorenoj reči kako bi dijalog i tolerancija postali obrazac ponašanja - rekao je.

Obećao i da će biti strog i pravedan - strog prema sebi, a pravedan prema poslanicima.

Čupić je rođen 1978. godine, a odrastao je u Prokuplju. Kompletan akademski put prešao je na Saobraćajnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde je diplomirao, odbranio magistarski rad i stekao doktorsku titulu. Čupić je privukao pažnju javnosti podrškom studentima tokom demonstracija i šetnji, što je činio i pre zvanične kandidature u okviru Studentske liste. Sa suprugom i šestoro dece živi u Sopotu, gde od 2017. vodi organsko poljoprivredno gazdinstvo