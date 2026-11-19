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Srpska napredna stranka dobila je zvanično obaveštenje o predlogu suspenzije te stranke iz Evropske narodne partije (EPP), ali ostaće njen član, izjavila je poslanica Srpske napredne stranke (SNS) Ana Brnabić.

- Daje se određeni vremenski period da se neke stvari u okviru stranke promene, da se neke politike pojasne. Ja ću biti u Briselu na političkoj skupštini EPP-a 7. i 8. decembra i razgovaraćemo o tome - rekla je na konferenciji u holu Skupštine Srbije dok je u sali trajalo glasanje za novog predsednika parlamenta.

Dodala je da 13. decembra SNS održati skupštinu stranke.

- Ja ću, kao međunarodni sekretar Srpske napredne stranke, predsedništvu i čitavoj stranci izneti koje su to mere koje su date od strane Evropske narodne stranke i onda ćemo mi, kao jedna slobodarska, hrabra stranka, odlučiti kako ćemo dalje da postupamo - rekla je Brnabić.

Zahtevi koje pred Srpsku naprednu stranku (SNS) postavlja Evropska narodna partija (EPP) da joj ne bi suspendovala status pridružene članice u toj grupaciji, odnose se na politiku prema Rusiji, Kini i EU, odnos prema prošlosti, medijima i civilnom društvu, kao i na mirnu tranziciju vlasti.

Ana Brnabić, Miloš Vučević i Milenko Jovanov danas u Skupštini Srbije Foto: Marko Karović

Reforme koje zahteva EPP uključuju prekid političkog svrstavanja i veza sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom i njegovom strankom Jedinstvena Rusija i usklađivanje sa sankcijama EU protiv Moskve, distanciranje SNS od kineske vlade i obnovljeno opredeljenje za evropske integracije.

EPP takođe zahteva od SNS da prestane da veliča preminulog generala Ratka Mladića koji je osuđen u Hagu za ratni zločin. U izveštaju u koji je portal Politiko imao uvid navodi se da je sahrana Mladića uz podržku države predstavljala prekretnicu za mnoge unutar EPP i doprinela donošenju odluke o suspenziji.

Od SNS je takođe zatraženo da intenzivira saradnju sa organizacijama civilnog društva, da se obaveže na jačanje slobode medija i da obezbedi mirnu predaju vlasti Studentskoj listi, koja je pobedila na parlamentarnim izborima krajem oktobra.

Predsedništvo Evropske narodne partije (EPP) juče je preporučilo suspenziju Srpske napredne stranke iz pridruženog članstva.