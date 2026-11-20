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Aleksandra Štimac sa Studentske liste rekla je da je današnji dan bio istorijski i veoma produktivan.

- Među prvim zahtevima Studentskog pokreta je bilo oslobođenja institucija, a jedna od najznačajnijih od danas je predvođena ljudima sa Studentske liste. Čestitam izabranima - rekla je ona.

1/9 Vidi galeriju Studenstka lista Foto: Damir Darvišagić

- Dobro veče ili dobro jutro, ja sam dovoljno pričao za danas i zato ću sad kratko. Nadam se da sam pokazao i dokazao da ću biti predsednik svih poslanika u Narodnoj skupštini i trudiću se da ubedim obe grupe da je moj jedini zadatak da rad Narodne skupštine bude zakonit, i da ću voditi računa o pravima svakog pojedinačnog narodnog poslanika. Studentska lista je od početka insistirala da institucije rade svoj posao, i ja se nadam da je sada vreme da pokažemo kako se to radi, da preuzmemo odgovornost, i nadam se da ćemo biti dostojni tog zadatka - poručio je on.

Potom su se obratili i izabrani potpredsednici.

Marija Bjelobrk

Marija Bjelobrk Foto: Printscreen/RTS

- Činjenica je da smo danas dobili potpredsednike Narodne skupštine, među kojima su 3 lekarke, 4 žene, 3 pripadnika nacionalnih manjina, govori da različitosti nikako neće biti mogućnost podele, već jedan novi kvalitet i jedna nova snaga koja će nas terati, gurati dalje i, zapravo, ujediniti. Oslobođena Narodna skupština Republike Srbije kao takva institucija, prva u nizu, biće mesto gde ćemo mi, narodni poslanici, svojim radom, zalaganjem, entuzijazmom i posvećenošću raditi na tome da ona bude na usluzi svim građanima koji su nas izabrali i koji su nam ukazali poverenje - rekla je ona.

Tibor Lazar

Tibor Lazar Foto: Damir Darvišagić

- Ja sam magistar slikarstva, dolazim sa severa Vojvodine. Studentska lista je ostvarila odličan rezultat i na severu Vojvodine, i tu smo da radimo puno za vas i da zaista uradimo ono što smo obećali svim građanima - rekao je on.

Adem Mavrić

Adem Mavrić Foto: Damir Darvišagić

- Želeo bih da se osvrnem na neke reči koje su izgovorene unutar Skupštine namenski o višepartijskom sistemu. Mislim da ćemo mi na primeru pokazati da demokratiju ne čine partije, već ljudi koji su spremni da tu demokratiju brane, da brane institucije demokratije i prava svakog građanina. Naša inkluzivnost, naša, da tako kažem, šarenolikost na listi će to pokazati. Mi koji predstavljamo i manjine i većinski narod ćemo se potruditi da svaki građanin Republike Srbije bude jednako predstavljen, jednako zaštićen, i borićemo se za interese svih građana apsolutno jednako - naveo je.

Jelena Petrović

Jelena Petrović Foto: Tanjug

- Volela bih da se svi setimo koliko je taj put bio dug i težak, i da slobodne institucije više nikad ne budu neka imaginarna stvar, jer od toga kakve su nam institucije zavisi kakav će da bude život svih nas. Mi moramo da imamo institucije koje su slobodne, kojima građani veruju, koje mogu da se obrate, i da od tih institucija dobiju odgovore i pomoć, a da pomoć ne zavisi od toga koje ste političke orijentacije - rekla je.

Lidija Dimitrijević

Lidija Dimitrijević Foto: Damir Darvišagić

- Želim da kažem svima vama, svim građanima i građankama Republike Srbije, da je danas Studentski pokret ostvario još jednu veliku pobedu u nizu, a to je Slobodna skupština Republike Srbije. Sve one vrednosti za koje se Studentski pokret zalagao će sada dobiti jedan oblik prave parlamentarne borbe, sve one vrednosti, a to su najviše vrednosti u oblasti akademskog nivoa i visokog obrazovanja, obrazovanja generalno. To će biti naši ciljevi i mi ćemo raditi na tome - poručila je.

Sara Valentik

Sara Valentik Foto: Damir Darvišagić