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Vršilac dužnosti predsednika Srbije Aleksandar Čupić trebalo bi da predstavlja Srbiju na samitu Evropske unije i Zapadnog Balkana, koji će biti održan u sredu, 25. novembra, u Briselu!

Čupiću je danas upućen poziv da predstavlja Srbiju u Briselu i ukoliko to prihvati biće to njegov prvi javno poznati zvanični odlazak u Brisel u svojstvu vršioca dužnosti predsednika Republike, koju je preuzeo 19. novembra kada je kao kandidat Studentske liste izabran za predsednika Narodne skupštine.

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Evropsku uniju će na samitu predstavljati predsednik Evropskog saveta Antonio Košta, koji je uputio pozivno pismo Čupiću, i predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen, bez učešća lidera država članica.

U pismu se navodi da će samit biti prilika da se razmotre ključna pitanja saradnje EU i zemalja Zapadnog Balkana, napredak regiona ka članstvu u Uniji, mogućnosti postepene integracije, kao i geopolitička situacija i bezbednosna saradnja.

Na dnevnom redu biće i rešavanje otvorenih regionalnih pitanja, uključujući dijalog Beograda i Prištine.

- Budućnost Zapadnog Balkana je u Evropskoj uniji. Njihovo pristupanje je naš prioritet, naša zajednička ambicija i ključna geopolitička investicija u ovim turbulentnim vremenima. EU jeste i ostaće najpouzdaniji partner regiona - poručio je Košta u najavi samita.

Kako je saopštio Evropski savet, na samitu će biti potvrđena posvećenost EU članstvu Zapadnog Balkana, a partneri iz regiona biće pozvani da ubrzaju reforme i ispune preuzete obaveze kako bi napredovali na putu ka članstvu.

Lideri će razmotriti koliko je region napredovao u postepenoj integraciji u EU kroz Plan rasta za Zapadni Balkan i kako taj proces može da se unapredi. Razgovaraće i o zajedničkim izazovima i načinima da ojačaju bezbednost i otpornost.

Prethodni samit EU i Zapadnog Balkana održan je u junu ove godine u Tivtu.