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Konstituisanjem 15. saziva Narodne skupštine Srbije započelo je novo poglavlje na našoj političkoj sceni od kojeg je deo javnosti očekivao otvoren razgovor i smirivanje dugotrajnih tenzija u društvu.

Međutim, već prvi dani zasedanja pokazali su da je put do konstruktivnog dijaloga dug i da je skupštinska sala tri dana bila mesto direktnog sučeljavanja šefova najvećih poslaničkih grupa, Jove Bakića ispred Studentske liste i Aleksandra Vučića koji je na čelu liste Srbija pobeđuje.

Šefovi tih poslaničkih grupa više puta su tokom sednice ušli u žestoku raspravu, a epilog prvih direktnih sučeljavanja je nerešen budući da je i Vučiću i Bakiću izrečena opomena.

Rasprava Bakića i Vučića Foto: Printscreen

I dok srpska javnost očekuje da u parlamentu konačno zavladaju mirni tonovi, sagovornici Kurira imaju oprečna mišljenja po pitanju da li će se to dogoditi. Dok jedni smatraju da dijaloga neće biti, drugi veruju da to nije nemoguće, ali i da je potrebno vreme da se krene s ozbiljnim razgovorima koji bi stabilizovali Srbiju i omogućili normalan politički život.

Lider pokreta "Mi snaga naroda" Branimir Nestorović izjavio je za Kurir da ne veruje da će u ovakvoj atmosferi doći do pravog političkog dijaloga, ocenivši da Jovo Bakić nije osoba spremna na kompromis!

- Jovo Bakić nije čovek dijaloga, mislim da je on ideološki veoma isključiv i da je čovek konfrontacije! Mislim da je to loše i da je trebalo izabrati nekoga relativno neutralnog, ali dobro, to je moje lično mišljenje. Takođe, logično je da je došlo do neslaganja kada je u pitanju odabir potpredsednika jer baš nijedno mesto, nijedan odbor nije dat drugome. U prošlom sazivu Skupštine naprednjaci su dali jedno potpredsedničko mesto Jovanu Janjiću koji je bio na mojoj listi poslanika. Malo je neobično da to sada bude gotovo jednopartijski sistem i to nije dobar znak za dijalog. Na kraju tog procesa mora da se sedne za sto i da se nađe najmanji zajednički sadržalac koji je dobar za Srbiju. Ne možemo da nastavimo tako, šta je ovo, uvod u neke revolucionarne metode? Prosto će morati da se pomire jednog trenutka - rekao je Nestorović.

Branimir Nestorović Foto: Kurir

On je dodao da ne može da se ignoriše Srpska napredna stranka kao trenutno najjača stranka u Srbiji, kakvo god, kako je rekao, njegovo mišljenje bilo o toj stranci.

- Ako je u SNS-u bilo kriminalaca, treba ih pohapsiti i procesuirati, ali ne možeš da izjednačavaš sve članove SNS-a i obične glasače sa ljudima koji su se bavili kriminalom. To je kao kada kažeš da su svi doktori ili svi policajci korumpirani, a nisu svi korumpirani - ocenio je Nestorović.

Ocenjujući tok skupštinskog zasedanja, Nestorović je ocenio da su predstavnici Studentske liste u parlament ušli nespremni i da se za svaku odluku konsultuju sa plenumom.

- Dve su mi stvari bile zanimljive: to neprijateljstvo i netolerancija s obe strane, što nije dobro, a drugo je potpuna nepripremljenost Studentske liste čiji su poslanici došli na sednicu, bez da su pročitali Poslovnik. Imate i onu scenu koja je meni nadrealna, kada Feđa Dimović hoće da napravi selfi, a Baucal mu kaže: Nemamo dozvolu plenuma da se slikamo u Skupštini. Je l' to znači da nova vlada neće ni postojati, nego će plenum da vodi vladu, a vlada će to da sprovodi? Onda nam vlada ni ne treba ako imamo plenum. Ovo ostalo je standardno optuživanje koje troši vreme i ne doprinosi ničemu - kazao je Nestorović.

Politički analitičar Dejan Miletić kazao je za Kurir da tokom prve sednice Skupštine nije bilo dijaloga, ali da to ne znači da ga neće biti!

- Suština je da se zaista krene s ozbiljnim razgovorima koji bi stabilizovali Srbiju i omogućili jedan normalan budući politički život. Očigledno da kod Studentske liste i kod njihovih predstavnika preovlađuje ta želja da se prvo utvrde krivična odgovornost pripadnika bivše vlasti i da oni pretpostavljaju da je dosta kandidata za istražne postupke u parlamentu, pa se u tom smislu još ne otvaraju ka nekoj ozbiljnijoj komunikaciji. Ali, nadam se da će ta tenzija biti prevaziđena u što kraćem roku i da ćemo zaista dobiti ne samo interesantne duele dva predstavnika i dva glavna ključna politička bloka, nego da ćemo imati dogovaranje po ključnim strateškim pitanjima i da će, naravno, svako iz svoje pozicije učiniti sve što je potrebno da Srbija krene napred - kaže Miletić.

Dejan Miletić Foto: Kurir Televizija

Procenio je da kod Studentske liste i dalje postoji zadrška, ali kad se to bude raščistilo i oni će, kako je rekao, biti otvoreni za konkretnije razgovore.

- Međutim, pitanje je da li će druga strana doživeti da je u pitanju politizacija njihovih istaknutih ličnosti, odnosno politizacija sudstva i svega i da li će biti otvorena posle za dijalog. Mi svakako ulazimo u jednu neizvesnost koja će potrajati možda čak i do proleća iduće godine i da ne budemo sigurni šta je suština ovih promena i da li te promene mogu da nam donesu realno nešto bolje ili će samo biti tranzicija vlasti i sličan način razmišljanja i delovanja. Vreme polako ističe, a to sve više komplikuje politički ambijent - ocenio je Miletić.