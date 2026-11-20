da li je ovo bio pametan potez?

da li je ovo bio pametan potez?

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Iako je Srpska napredna stranka (SNS) najavljivala da neće opstruisati konstituisanje Skupštine Srbije, a kasnije i vlade, kao i da će biti izvor stabilnosti u parlamentu, tokom trodnevne sednice građani su, nažalost, videli uglavnom suprotno. Mnogobrojne povrede skupštinskog poslovnika, dugački monolozi s temama koje se ponavljaju, a nisu imale mnogo dodirnih tačaka s glavnom temom sednice - izborom predsednika NSRS, i na kraju je usledila najava demonstracija SNS ispred RTS!

Kad je u četvrtak, trećeg dana skupštinskog zasedanja, većinom glasova za predsednika Skupštine izabran Aleksandar Čupić sa Studentske liste (SL), ocena javnosti bila je da je vreme utrošeno za tu proceduru nepotrebno izgubljeno i uzurpirano od strane liste nove opozicije.

Držanje lekcije o radu u Skupštini od strane onih koji rad u Skupštini imaju u malom prstu onima koji su prvi put seli u skupštinske klupe nije naišlo na odjek kakav je možda kod naprednjaka očekivan, a čulo se i da su biografiju glumice i poslanice Lidije Vukićević namerno napisali s rečenicama da Vukićevićeva "nije imala ulogu 30 godina" i da je zbog toga morala postati "poslušnica režima" kako bi upravo to poslužilo kao razlog za raspravu o "temi koja je njima važna".

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I kao vrhunac, sadašnja opozicija, a dojučerašnja vlast, odnosno šef poslaničke grupe Aleksandar Vučić najavio je demonstracije ispred RTS! Do pre samo godinu dana takva okupljanja studenta i građana ispred Javnog servisa Aleksandar Vučić nazivao je nasiljem i kršenjem zakona!

Jakšić: Ponavljaju iste greške

Analitičar Boško Jakšić kaže da su SNS i Aleksandar Vučićuporno ponavljaju isto ponašanje koje ih je dovela do gubitka izbora.

- Nedavno sam rekao da Studentski pokret bi trebalo da napravi zahvalnicu Aleksandru Vučiću, jer im svojim ponašanjem dosta pomaže. Bilo bi normalno da se posle ubedljivog poraza koji su doživeli na izborima 25. oktobra, vrh SNS sedne, razmisli i analizira šta su bile greške i šta ih je dovelo do tog lošeg rezultata. Međutim, prema onome što smo videli ova tri dana u Skupštini i što najavljau - nema ništa od toga jer se nastavlja upravo ova gubitnička retorika. Plašim se da naprednjaci nisu ništa naučili iz svog poraza! Videćemo kako će građani dalje da reaguje na ovaj njihov nastup, beskonačno ponavljanje istih stvari, za sada imamo svedočanstvo kako su regovali na izborima - kaže Jakšić.

Boško Jakšić: Ta stara retorika može biti pogubna po njih Foto: Kurir Televizija

Kad je reč o najavi demonstracija ispred RTS, naglašava da se, pre svega, radi o nedostatku inventivnosti koji su naprednjaci pokazali u poslednjih godinu dana.

- Oni su bukvalno kopirali poteze Studentskog pokreta, radili su iste stvari. Isto tako su poslaničku grupu nazvali "Srbija pobeđuje", dok se studentska lista zove "Studenti pobeđuju", a sad se najavljuju i demonstracije ispred RTS. Ta stara retorika može biti pogubna po njih, naročito jer su nekad te iste poteze SL oštro kritikovali. Slična poruka poslata je kad su naprednjaci napuštali salu tokom glasanja za predsednika Skupštine i kad su objavljivani rezultati, to je nepristojan i detinjast gest - kaže Jakšić.

Obrknežev: Vučić držao čas

Sa druge strane, analitičar Nebojša Obrknežev iz Centra za društvenu stabilnost kazao je za Kurir da su poslanici SNS, a pre svega Aleksandar Vučić "održao čas" Studentskoj listi i celoj javnosti u Skupštini.

50:29 19.11.2026 1.DEO Izvor: kurir tv

- Podsećam vas da su dva dana Vučić i drugi članovi SNS apelovali da se neko sa Studentske liste izvini Lidiji Vukićević koju je simatizerka Studenta u blokadi napala prvog dana pri ulasku u Parlament i prosula jogurt po njoj! To ponižavanje žene, njene ličnosti i narodnog poslanika, koji nikome ništa nije zgrešio niti rekao tokom kampanje je za mene neprihvatljivo. Takođe, lista "Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje" uporno je tražila da se Aleksandar Čupić izjasni o svojoj imovini, što nije uradio, ali su ukazali na očigledne "greške" u njegovoj biografiji jer on nije profesor Univerziteta kako je predstavljen, već docent. To nisu irelevantne, već veoma važne teme za sve građene: nasilje, lažno predtsvljanje, imovina funkcionera - rekao je Obrknežev.

Nebojša Obrknežev: Foto: Kurir Televizija

On dalje naglašava da su "kritike da je neko uzurpirao vreme neutemeljene".