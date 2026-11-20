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Predsednik Kongresa srpsko-američkog prijateljstva (KSAP) Vladimir Marinković imao je u Vašingtonu mnogobrojne sastanke sa američkim kongresmenima. On se sastao s kongresmenima Aderholtom iz Alabame, Mulinarom iz Mičigena i Bilirakisom sa Floride.

Marinković je kongresmenima u ime KSAP, kao najuticajnije srpsko-američke organizacije, čestitao novi mandat u Kongresu.

S kongresmenom Aderholtom, Marinković je razgovarao o potrebi da američki kongresmeni podrže nastavak strateškog dijaloga između Srbije i SAD, kao i o osnaživanju saradnje u oblasti biznisa i investicija. On je kongresmenu Aderholtu uručio nagradu za unapređenje političkih i ekonomskih odnosa između Srbije i SAD.

Marinković se sastao i s direktorom Međunarodnog republikanskog instituta (IRI) iz Vašingtona Skotom Mastičem. Glavna tema razgovora je bio strateški dijalog i potreba da se brzo deluje u pravcu realizacije zajedničkih projekata. Takođe je istaknut značaj intenziviranja ekonomskih odnosa i novih investicija američkih kompanija u Srbiju koje kao ključni preduslov stavljaju političku stabilnost i dobar poslovni ambijent. Marinković je razgovarao i s Gabrijelom Eskobarom, savetnikom u Atlantskom savetu i bivšim visokim zvaničnikom Stejt departmenta i izaslanikom za Zapadni Balkan, o novim projektima vezanim za trgovinsku razmenu između Srbije i SAD i investicijama.