SKUPŠTINSKI IMENIK: U klupama najviše poslanika sa prezimenom PETROVIĆ I SVIH ŠEST SU ŽENE! Slede Jovanovići, Nikolići, Krstići... GUJON I SARA UNIKATI
U poslaničkim klupama srpskog parlamenta u novom, 15. sazivu, odslikava se demografska slika zemlje. Od najčešćih prezimena koja bi mogla da formiraju sopstvene poslaničke klubove, do retkih i egzotičnih koja će privlačiti pažnju pri svakoj prozivci.
Baš kao i u zvaničnim podacima Republičkog zavoda za statistiku, gde su Jovanovići i Petrovići u samom vrhu u Srbiji, i u parlamentu ih ima ukupno 11 - od toga šest Petrovića i pet Jovanovića.
Ženska postava
Posebna zanimljivost ovog saziva je to što su svih šest Petrovića u parlamentu žene! Skupštinske klupe dele Ivana, Jelena, Milena, Marina, Olja Petrović i Tatjana Ropert Petrović.
Još je zanimljivija njihova politička raspodela: pet pripada vladajućoj Studentskoj listi, dok jedino Olja Petrović brani boje opozicione liste Srbija pobeđuje, pa tako najbrojnije prezime u sali ima svoju "vlast i opoziciju".
Svi Krstići na jednoj listi
Jedinstveni po stranačkoj disciplini u aktuelnom sazivu su Krstići. Ima ih četvoro u parlamentu i svi do jednog sede u redovima vladajuće Studentske liste.
Time su postali jedino prezime koje se ponavlja sa stopostotnim učinkom u jednom poslaničkom klubu, prava složna firma Krstić pod skupštinskim svodom.
Četvoro Nikolića
Odmah iza vodećeg dvojca po brojnosti se izdvajaju Nikolići i Krstići, sa po četiri predstavnika, kao i Mladenovići, Cvetkovići i Pavlovići, koji takođe imaju zavidan kapacitet u skupštinskim klupama sa po tri poslanika, potvrđujući da se Skupština u punom smislu može nazvati ogledalom naroda.
Muški Mladenovići
Ako Petrovići čine ženski klub, onda su Mladenovići pravi muški pandan u skupštinskim klupama. Među poslanicima su trojica nosilaca ovog prezimena - Marko, Stefan i Zdravko, a i kod njih je prisutna podela na vlast i opoziciju. Dok je Stefan Mladenović u redovima vladajuće Studentske liste, njegovim prezimenjacima Marku i Zdravku zajednička je članska karta opozicionog SNS.
Sami protiv svih
Među morem prezimena koja se završavaju na "ić", nalaze se i ona potpuno jedinstvena, koja se u imeniku novog saziva pojavljaju samo jednom i daju poseban ton parlamentu.
Tako su u ovom sazivu apsolutni unikati Arno Gujon, čije francusko prezime odavno nije strano srpskoj javnosti, dugogodišnji poslanik iz Bujanovca Šaip Kamberi, kao i Sara el Sarag.