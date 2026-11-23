Svi Krstići na jednoj listi

Jedinstveni po stranačkoj disciplini u aktuelnom sazivu su Krstići. Ima ih četvoro u parlamentu i svi do jednog sede u redovima vladajuće Studentske liste.

Time su postali jedino prezime koje se ponavlja sa stopostotnim učinkom u jednom poslaničkom klubu, prava složna firma Krstić pod skupštinskim svodom.