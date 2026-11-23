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Doktor Branimir Nestorović, predsednik pokreta Mi - Snaga naroda, razgovarao je sa Jovanom Romanićem o sednici Skupštine koja je izazvala ogromnu pažnju građana Srbije, kao i o daljim planovima Studentske liste i SNS-a.

Nestorović je rekao da je Skupština i ranije bila nefunkcionalna, i da misli da se to neće ni sada promeniti.

Foto: Kurir

- Kad jedna strana naziva drugu ustašama, ovi njih kriminalcima i lopovima, teško je da će tu biti neke saradnje. Bez saradnje Skupština nema funkciju. Znači ti ćeš morati da prodiskutuješ... Ako će tebe biti baš briga, kao što je to radio SNS, kakve neko drugi ima argumente, mi ćemo izglasati, dignemo ruke i pritiskamo dugmiće, onda to gubi svrhu. A deluje da će biti isto sada - rekao je on.

Nestorović očekuje smanjivanje agresije

Kaže da mu smeta kada neko naziva pristalice Srpske napredne stranke kriminalcima.

- Kažeš vi ste kriminalci iz SNS-a. Očigledno je bilo puno kriminala, ali čekaj, nisu baš svi u SNS-u, 600.000 članova imaju. Nemoguće je da su svi kriminalci. Ti onda izjednačavaš i glasače - rekao je on, i dodao da mu je bilo pomalo i zamorno da sluša skupštinska zasedanja.

Predsednik pokreta Mi - Snaga naroda dodaje i da očekuje od predstavnika Studentske liste da u narednom periodu malo smanje agresivni nastup.

1/53 Vidi galeriju Skupština Srbije, drugi dan konstitutivne sednice Foto: Marko Kranjc

- Na to će ih naterati nužda. Sada je divno, još uvek je "honeymoon", sve je lepo... Ta agresivnost će da se razbije, zato što kada bude sastavljena vlada onda će biti jasno u kom smeru ide država. 1. januara ističe ugovor za ruski gas. Mi smo mrtvi bez ruskog gasa. Mi ne možemo da platimo ekonomsku cenu gasa, niti imamo mogućnost da dobijemo od nekog. Vučić je probao azerbejdžanski, to je sve smešno. Zavisimo za naftu od Janafa, od Hrvata. Ti ćeš morati da odeš u Rusiju da tamo razgovaraš. Rusi, a to mogu da kažem iz prve ruke, neće da prime trenutno nikoga. Hoće da vide ko će biti ministar energetike, zvanična delegacija, šta ovo znači - tvrdi Nestorović.

Rekao je i da mu se čini da su poslanici Studentske liste bili pomalo nepripremljeni.

- Oni ne znaju poslovnik, i ušli su u dijalog sa ovim namazanima iz SNS-a, koji 14 godina tu sede, neki i po 30 godina. Kaže jedna ona, ustupite mesto potpredsedniku. I onda im Vučić kaže nema predsednika, nema ni potpredsednika. Niko nije pročitao poslovnik - izneo je on svoje utiske.

Branimir Nestorović kaže da svaki predsednik, pa i budući predsednik Srbije, nema prevelika ovlašćenja, ali ima jedno važno ovlašćenje - komandovanje vojskom.

Aleksandar Vučić Foto: Screenshot Informer TV

- To znači da kontroliše vojno-obaveštajnu službu. Što je prilično ozbiljna priča. Ja shvatam tu funkciju, i to stalno ponavljam, ako će svakih 15-20 godina da dođe nova ekipa, koja će godinu dana da juri prethodnu ekipu, i da ih juri, da im se sveti, to nikad nije uspelo, niti će sada uspeti, odmah da se razumemo... Naravno biće pretrčavanja, gde su pare, tu svi idu.

O hapšenju Vučića

Kaže da su mu smešne priče o hapšenju Aleksandra Vučića, i iznosi tvrdnje da je on očigledno razgovarao sa nekim "centrima moći".

- Tu ima nekoliko nejasnih stvari. Zašto je on dao ostavku na mesto predsednika? Mogao je da bude predsednik do kraja marta meseca. Druga je pozicija kada si ti predsednik, a ovako običan građanin. Drugo, zašto je raspisivao izbore godinu dana ranije ako je znao da će da ih izgubi. Potpuno je besmisleno. Što je uništio koalicione partnere? Zašto je tako brzo priznao poraz. On ima neki dogovor - tvrdi Nestorović.

Govoreći o eventualnom hapšenju Vučića, rekao da se mora dokazati krivično delo.