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Spekulacije o mogućem zaokretu Srbije u odnosima sa Kosovom i Metohijom i Republikom Srpskom, nakon stvaranja nove političke većine, za sada nemaju uporišta u javno iznetim stavovima, aktivnostima i programskim opredeljenjima Studentske liste.

Naprotiv, prve poruke, politički potezi i najave buduće politike ukazuju na to da se ne planira odustajanje od ključnih nacionalnih interesa, niti udaljavanje od Srba u južnoj pokrajini i Republici Srpskoj.

Poruke sa težinom

Iako nova vlast još nije počela da sprovodi svoju politiku kroz konkretne institucionalne odluke, već sada postoje signali koji ukazuju na pravac u kojem bi Srbija mogla da nastavi da deluje kada je reč o dva pitanja od posebnog nacionalnog značaja. Postoje nagoveštaji da se razmatra da Kosovo i Metohija u novoj Vladi Srbije ima svoje ministarstvo, što nije bio slučaj od 2012. godine, dakle u sedam uzastopnih sastava Vlade to je bilo na nivou vladine kancelarije.

Ključna promena u odnosu na prethodnu vlast biće insistiranje na institucionalnom a ne personalnom pristupu prilikom održavanja veza sa Srbima na KiM i u Srpskoj, ocenjuju sagovornici Kurira.

Kada je reč o Kosovu i Metohiji, jedan od prvih poteza koji je privukao pažnju bila je poseta predstavnika Studentske liste južnoj pokrajini, gde su razgovarali sa predstavnicima Srpske pravoslavne crkve i upoznali se sa položajem srpskog stanovništva. Tom prilikom poslali su i jasne političke poruke - da je KiM integralni deo Srbije i stub njenog duhovnog i kulturnog identiteta.

Takva poruka dobija dodatnu težinu, jer je "ojačana" programom Studentske liste, u kojem se navodi da će se boriti za očuvanje KiM u sastavu Srbije, u skladu sa Ustavom i Rezolucijom 1244, protiviti članstvu Prištine u međunarodnim organizacijama i preispitati dosadašnje sporazume sa Prištinom, uz insistiranje na njihovoj ustavnosti.

Posebno je značajno i što se u programu najavljuje očuvanje srpskih obrazovnih, zdravstvenih, socijalnih i kulturnih ustanova na KiM, kao i zaštita srpske kulturne i verske baštine i imovine SPC. To bi, ukoliko bude pretočeno u konkretne poteze, značilo da se položaj Srba u pokrajini i očuvanje njihovih institucija neće tretirati kao sporedno pitanje, već kao jedan od prioriteta buduće politike Beograda.

Glas iz Banjaluke

Slični pozitivni nagoveštaji mogu se prepoznati i u odnosu na Republiku Srpsku, što je primećeno i u Banjaluci. Predsednik Narodne skupštine RS Nenad Stevandić izjavio je da nije primetio nijedan signal novih vlasti u Srbiji da neće biti saradnje sa RS.

predsednik Narodne skupštine Republike Srpske, Nenad Stevandić Foto: Kurir televizije

- Mislim da su to spinovi onih koji temelje svoju politiku upravo na kvarenju tih odnosa. Potpuno sam siguran da se ti odnosi ne mogu pokvariti i siguran da je jedno državna odgovornost i obaveza, a drugo je plod nečijih želja - rekao je Stevandić i naglasio da "nismo čuli nijednog zvaničnog predstavnika Studentske liste da je rekao da je Republika Srpska genocidna".

Najveći izazov: Preispitivanje sporazuma Beograda i Prištine Sagovornici Kurira posebno ističu segment politike Studentske liste koji najavljuje preispitivanje dosadašnjih sporazuma i dogovora između Beograda i Prištine. - To je ozbiljan politički i pravni posao koji zahteva pažljivu analizu, jer svaka promena dosadašnje politike mora da vodi računa o posledicama po ljude na terenu. Eventualno političko neslaganje sa Srpskom listom ne sme da bude razlog za prekid institucionalne komunikacije, jer bi cenu takvog sukoba mogli da plate upravo Srbi na KiM - upozorava Ljubomir Đurić. Ivan Miletić smatra da će upravo to biti najveći izazov za novu vlast u Beogradu. - Pitanje Kosova sasvim drugačije od RS i vezano je za međunarodne dogovore. Najveći izazov Studentske liste po pitanju Kosova biće da razume šta je prethodna vlast, pre svega Aleksandar Vučić ispregovarao u Ohridu, da li postoji dokument koji to definiše, da li to onda treba da ide na parlament, da se institucionalizuje, a ne da bude dogovor kao da smo plemenska zajednica pa poglavica otišao da nešto pregovara - zaključuje Miletić.

U programu Studentske liste izričito se navodi da će čuvati njen ustavni položaj, utvrđene nadležnosti, pravo veta u zajedničkim institucijama BiH, kao i pokretnu i nepokretnu imovinu. Uz to, najavljeno je jačanje saradnje i veza Srbije i RS u skladu sa Sporazumom o specijalnim i paralelnim odnosima.

Politički analitičar Ivan Miletić objašnjava za Kurir zašto se treba držati institucionalnog nivoa saradnje.

Ivan Miletić Foto: Kurir Televizija

- Cela ideja studentskog pokreta je da se na jedan definisan i institucionalan način upravlja državom. Takav pristup se najavljuje i za odnose sa Republikom Srpskom i po pitanju KiM. Prethodna vlast je insistirala na tom personalnom nivou i mislim da toga više neće biti. Mnogi iz RS koji su imali ambicije da na personalnom nivou održavaju odnose sa Srbijom, biće razočarani. Ne treba zaboraviti da se isto odnosi na institucionalni odnos sa BiH kao međunarodno priznatom državom. Nemoguće je da se paralelne veze ostvare ukoliko Srbija nema izuzetno dobre odnose i sa samom BiH - naglašava Miletić.

Potpredsednik Centra za nacionalnu politiku Ljubomir Đurić ocenjuje za Kurir da su poseta KiM, programska načela i upućene poruke jasni pokazatelji da ne postoji namera da Studentska lista odustane od formalnog državnog stava Srbije o KiM.

Ljubomir Đurić Foto: Kurir Televizija

- Posebno je značajno što se program poziva na Ustav Srbije i Rezoluciju 1244 SB UN, uz protivljenje članstvu Kosova u međunarodnim organizacijama. Međutim, važno je napraviti razliku između deklarativnog opredeljenja i konkretne državne politike. Pitanje Kosova nije samo pitanje teritorijalnog integriteta i međunarodnog statusa, već pre svega pitanje svakodnevnog života Srba koji tamo žive. Njihova bezbednost, institucionalna zaštita, obrazovanje, zdravstvo, imovina i ekonomski opstanak moraju biti stvarni prioriteti, a ne samo deo političkih deklaracija. Poruke iz programa o RS su takođe prilično jasne. Studentska lista se zalaže za očuvanje ustavnih nadležnosti RS, poštovanje Dejtonskog sporazuma i nastavak specijalnih i paralelnih odnosa Srbije i RS - podseća Đurić.

Kako naglašava, izjava Nenada Stevandića pokazuje da ni sa druge strane Drine trenutno ne postoji javno iskazano očekivanje prekida te saradnje.

- Najvažnije je da se odnosi Srbije i RS ne posmatraju kao pitanje partijskih ili ličnih odnosa političkih predstavnika, već kao trajna institucionalna obaveza. Saradnja treba da bude zasnovana na Dejtonskom sporazumu, uz poštovanje teritorijalnog integriteta BiH i ustavnog položaja RS - poručuje Đurić.