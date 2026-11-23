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1.Odgovor na tekst https://www.kurir.rs/crna-hronika/10140148/u-novom-sadu-u-toku-hapsenje-kriminalaca-zbog-jezivih-planova-za-25-oktobar

Tačno je da sam ja, Marko Vein dana 21.10.2026. godine lišen slobode. Međutim netačni su navodi da sam u cilju izazivanja nemira u Beogradu u izbornoj večeri 25. oktobra regrutovao ljude, nabavljao oružje i druga sredstva za vršenje nasilja nad neistomišljenicima i policijom. Takođe, netačni su navodi da sam planirao da sa 80-ak ljudi palim automobile, hvatam ćaćije, da im otimam novac, da bacam molotovljeve koktele sa skutera i da pravim ozbiljne nemire. Tačno je da sam državljanin Republike Hrvatske, iz koje sam izbegao za vreme rata, ali sam i državljanin Republike Srbije. Istina je da sam politički protivnik režima SNS i da sam imao nameru da kao građanin učestvujem u kontroli izbora na zakonit način. Konačno, ukazujem da prilikom pretresa stana u kom živim, stana mojih roditelja, kao i mog automobila, nije pronađeno nikakvo oružje, koje bi ukazivalo na pripremanje aktivnosti navedenih u tekstu. Posebno naglašavam, da neke od ljudi koji su istog dana lišeni slobode i koji navodno predstavljaju nekakvu moju grupu ne poznajem.

2.Odgovor na tekst https://www.kurir.rs/crna-hronika/10140292/uhapseni-za-planiranje-nasilja-na-dan-izbora-imaju-hrvatske-pasose

Tačno je da sam ja, Marko Vein dana 21.10.2026. godine lišen slobode. Međutim netačni su navodi da sam u cilju izazivanja nemira u Beogradu u izbornoj večeri 25. oktobra regrutovao ljude, nabavljao oružje i druga sredstva za vršenje nasilja nad neistomišljenicima i policijom. Takođe, netačni su navodi da sam planirao da sa 80-ak ljudi palim automobile, hvatam ćaćije, da im otimam novac, da bacam molotovljeve koktele sa skutera i da pravim ozbiljne nemire. Tačno je da sam državljanin Republike Hrvatske, iz koje sam izbegao za vreme rata, ali sam i državljanin Republike Srbije. Istina je da sam politički protivnik režima SNS i da sam imao nameru da kao građanin učestvujem u kontroli izbora na zakonit način. Konačno, ukazujem da prilikom pretresa stana u kom živim, stana mojih roditelja, kao i mog automobila, nije pronađeno nikakvo oružje, koje bi ukazivalo na pripremanje aktivnosti navedenih u tekstu. Posebno naglašavam, da neke od ljudi koji su istog dana lišeni slobode i koji navodno predstavljaju nekakvu moju grupu ne poznajem.

3.Odgovor na tekst https://www.kurir.rs/crna-hronika/10140449/uhapseni-narko-diler-iz-novog-sada-planirao-ubistvo-na-dan-izbora

Tačno je da sam ja, Marko Vein dana 21.10.2026. godine lišen slobode. Međutim netačni su navodi da sam u cilju izazivanja nemira u Beogradu u izbornoj večeri 25. oktobra regrutovao ljude, nabavljao oružje i druga sredstva za vršenje nasilja nad neistomišljenicima i policijom. Takođe, netačni su navodi da sam planirao da ubijem Vukašina Đokovića kao i da sa 80-ak ljudi palim automobile, hvatam ćacije, da im otimam novac, da bacam molotovljeve koktele sa skutera i da pravim ozbiljne nemire. Tačno je da sam državljanin Republike Hrvatske, iz koje sam izbegao za vreme rata, ali sam i državljanin Republike Srbije. Istina je da sam politički protivnik režima SNS i da sam imao nameru da kao građanin učestvujem u kontroli izbora na zakonit način. Konačno, ukazujem da prilikom pretresa stana u kom živim, stana mojih roditelja, kao i mog automobila, nije pronađeno nikakvo oružje, koje bi ukazivalo na pripremanje aktivnosti navedenih u tekstu. Posebno naglašavam, da neke od ljudi koji su istog dana lišeni slobode i koji navodno predstavljaju nekakvu moju grupu ne poznajem.



4.Odgovor na tekst https://www.kurir.rs/crna-hronika/10140492/pogledajte-snimak-hapsenja-vodje-kriminalne-grupe-u-novom-sadu

Tačno je da sam ja, Marko Vein dana 21.10.2026. godine lišen slobode. Međutim netačni su navodi da sam u cilju izazivanja nemira u Beogradu u izbornoj večeri 25. oktobra regrutovao ljude, nabavljao oružje i druga sredstva za vršenje nasilja nad neistomišljenicima i policijom. Takođe, netačni su navodi da sam planirao da ubijem Vukašina Đokovića kao i da sa 80-ak ljudi palim automobile, hvatam ćacije, da im otimam novac, da bacam molotovljeve koktele sa skutera i da pravim ozbiljne nemire. Istina je da sam politički protivnik režima SNS i da sam imao nameru da kao građanin učestvujem u kontroli izbora na zakonit način. Konačno, ukazujem da prilikom pretresa stana u kom živim, stana mojih roditelja, kao i mog automobila, nije pronađeno nikakvo oružje, koje bi ukazivalo na pripremanje aktivnosti navedenih u tekstu. Posebno naglašavam, da neke od ljudi koji su istog dana lišeni slobode i koji navodno predstavljaju nekakvu moju grupu ne poznajem.

5.Odgovor na tekst https://www.kurir.rs/crna-hronika/10140534/medju-uhapsenim-pripadnicima-grupe-marka-veina-i-drzavljanin-bih

Tačno je da sam ja, Marko Vein dana 21.10.2026. godine lišen slobode. Međutim netačni su navodi da sam u cilju izazivanja nemira u Beogradu u izbornoj večeri 25. oktobra regrutovao ljude, nabavljao oružje i druga sredstva za vršenje nasilja nad neistomišljenicima i policijom. Istina je da sam politički protivnik režima SNS i da sam imao nameru da kao građanin učestvujem u kontroli izbora na zakonit način. Konačno, ukazujem da prilikom pretresa stana u kom živim, stana mojih roditelja, kao i mog automobila, nije pronađeno nikakvo oružje, koje bi ukazivalo na pripremanje aktivnosti navedenih u tekstu. Posebno naglašavam, da neke od ljudi koji su istog dana lišeni slobode i koji navodno predstavljaju nekakvu moju grupu ne poznajem.

6.Odgovor na tekst https://www.kurir.rs/vesti/politika/10140653/vukasin-djokovic-za-kurir-nakon-saznanja-o-planiranju-njegovog-ubistva

Tačno je da sam ja, Marko Vein dana 21.10.2026. godine lišen slobode. Međutim netačni su navodi da sam u cilju izazivanja nemira u Beogradu u izbornoj večeri 25. oktobra regrutovao ljude, nabavljao oružje i druga sredstva za vršenje nasilja nad neistomišljenicima i policijom. Takođe, netačni su navodi da sam pričao kako bi voleo da ubijem Vukašina Đokovića, hvatam ćacije, da im otimam novac, da bacam molotovljeve koktele sa skutera i da pravim ozbiljne nemire. Tačno je da sam državljanin Republike Hrvatske, iz koje sam izbegao za vreme rata, ali sam i državljanin Republike Srbije. Istina je da sam politički protivnik režima SNS i da sam imao nameru da kao građanin učestvujem u kontroli izbora na zakonit način. Nisam narko-diler. Konačno, ukazujem da prilikom pretresa stana u kom živim, stana mojih roditelja, kao i mog automobila, nije pronađeno nikakvo oružje, koje bi ukazivalo na pripremanje aktivnosti navedenih u tekstu. Posebno naglašavam, da neke od ljudi koji su istog dana lišeni slobode i koji navodno predstavljaju nekakvu moju grupu ne poznajem.

7.Odgovor na tekst https://www.kurir.rs/crna-hronika/10140670/oglasilo-se-tuzilastvo-o-hapsenju-kriminalne-grupe-u-novom-sadu

Tačno je da sam ja, Marko Vein dana 21.10.2026. godine lišen slobode. Međutim netačni su navodi da sam u cilju izazivanja nemira u Beogradu u izbornoj večeri 25. oktobra regrutovao ljude, nabavljao oružje i druga sredstva za vršenje nasilja nad neistomišljenicima i policijom. Takođe, netačni su navodi da sam pričao kako bi voleo da sam planirao da sa 40-ak ljudi nasilno promenim ustavni poredak zemlje i da svrgnem najviše državne zvaničnika. Istina je da sam politički protivnik režima SNS i da sam imao nameru da kao građanin učestvujem u kontroli izbora na zakonit način. Konačno, ukazujem da prilikom pretresa stana u kom živim, stana mojih roditelja, kao i mog automobila, nije pronađeno nikakvo oružje, koje bi ukazivalo na pripremanje aktivnosti navedenih u tekstu. Posebno naglašavam, da neke od ljudi koji su istog dana lišeni slobode i koji navodno predstavljaju nekakvu moju grupu ne poznajem.

8.Odgovor na tekst https://www.kurir.rs/crna-hronika/10142141/odredjen-pritvor-osumnjicenima-za-planiranje-nereda-na-dan-izbora-marko-vein