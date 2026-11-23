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Nakon konsultacija sa šefovima odborničkih grupa, Ivica Momčilović, predsednik Skupštine grada Kragujevca, zakazao je 19. redovnu sednicu lokalnog parlamenta za petak, 27. novembar, sa početkom u 9.00 časova.

Na dnevnom redu, kako je najavio Momčilović, naći će se Predlog zaključka o preispitivanju modela, statusa i načina finansiranja Radio-televizije Kragujevac, koji je podnela jedna trećina odbornika iz redova opozicije. Reč je o jedinoj lokalnoj televiziji koja još uvek nije privatizovana.

Dopunom materijala na dnevnom redu naći će se i Odluka o porezima za 2027. godinu, čije je donošenje zakonska obaveza do kraja novembra.

Foto: D. Đ.

Odbornici bi, kako je predviđeno, trebalo da donesu i odluke o izboru komisija koje će sprovoditi postupak izbora za savete mesnih zajednica.

- To je praktično poslednji formalni korak koji treba da ispunimo kako bismo raspisali izbore za savete mesnih zajednica. Odmah nakon usvajanja ove odluke izbori će biti raspisani, ili istog dana, 27. novembra, ili prvog narednog radnog dana. Održaće se u skladu sa Odlukom o mesnoj samoupravi, u predviđenom roku koji ne može biti kraći od 45 niti duži od 60 dana - rekao je Ivica Momčilović, predsednik SG Kragujevca.