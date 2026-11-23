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Odbornici Skupštine Grada Beograda počeli su danas sednicu na kojoj će razmatrati 28 tačaka dnevnog reda, od kojih su najvažnije rebalans budžeta Skupštine grada za 2026. godinu i inicijativa za razrešenje gradonačelnika Beograda Aleksandra Šapića.

Odbornik SNS napustio odborničku grupu

Gradski odbornik Vuk Stanić napustio je odborničku grupu Srpske napredne stranke u Skupštini Beograda zbog, kako je naveo, neslaganja sa odlukom poslanika Aleksandra Vučića da odbornici do kraja mandata više ne uzimaju reč na sednicama, već samo glasaju po instrukcijama, dok bi u ime svih govorio šef odborničke grupe Aleksandar Mirković.

- Ovim putem vas obaveštavam da istupam iz odborničke grupe Srpske napredne stranke (SNS) u Skupštini grada Beograda. Nakon istupanja iz navedene odborničke grupe, odbornički mandat nastavljam da obavljam kao samostalni odbornik u Skupštini grada Beograda - napisao je Stanić i naveo nekoliko razloga za svoju odluku:

- Na sastanku Odborničke grupe 5. novembra, koji su vodili Ana Brnabić i Aleksandar Mirković, saopšteno nam je da se od odbornika naše stranke i koalicionih partnera očekuje da se u narednom periodu, do kraja mandata, više ne javljamo za reč. Treba da glasamo za naše predloge, dok će sve što ima da se kaže govoriti Mirković.

On je podsetio da je prilikom pristupanja SNS, na poziv Luke Petrovića, dogovoreno da kao odbornik ima pravo da se javlja za reč i učestvuje u diskusijama, uz prethodno obaveštavanje stranačkih kolega.

- Kako je sada taj dogovor prekršen, ja više nemam obavezu da budem deo odborničke grupe - poručio je Stanić.

Do sada dva rebalansa budžeta

U ovoj godini Skupština grada Beograda je do sada usvojila dva rebalansa budžeta (u februaru i junu), tako da bi danas trebalo da bude usvojen treći rebalans budžeta.

1/32 Vidi galeriju Sednica Skupštine grada Beograda Foto: Marko Kranjc

Prvim rebalansom 27. februara, Skupština grada usvojila je izmenu budžeta kojom su ukupna sredstva utvrđena na oko 208 milijardi dinara (193 milijarde za Grad Beograd i 15,7 milijardi za gradske opštine), a drugim, 25. juna, usvojena je nova odluka o izmeni budžeta za 2026. godinu u ukupnom iznosu od nešto više od 202 milijardi dinara.

Inicijativu za razrešenje gradonačelnika Šapića pokrenula je odbornička grupa Kreni-promeni u Skupštini grada, kojoj su se pridružile i druge opozicione odborničke grupe tako da je inicijativu potpisao ukupno 41 odbornik.

Sednica je bila zakazana za 13. oktobar, ali nije održana zbog nedostatka kvoruma, pošto se odbornici vladajuće odborničke grupe "Aleksandar Vučić - Beograd sutra" nisu pojavili na sednici, pa je ponovo zakazana za 23. novembar.