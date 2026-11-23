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U Skupštini grada Užica danas je nastavljena 21. sednica, a na dnevnom redu je izbor gradskog rukovodstva. Dosadašnja gradonačelnica Jelena Raković Radivojević podnela je ostavku iz zdravstvenih razloga, a sa njom su funkcije napustili i njeni pomoćnici.

Jelena Raković Radivojević Foto: Kurir/Z. G.

Za novu gradonačelnicu predložena je Vesna Čitaković Đurišić (SNS), a njen izbor je prva tačka današnje sednice. Đurišićeva je u petak izložila svoj ekspoze. Ona je odbornicima izložila svoj ekspoze, rekavši da je svesna složene političke situacije i problema sa kojima se grad suočava.

Vesna Đurišić sa Darkom Glišićem: Zvanično je postača član SNS oktobra 2023. Foto: Sns

Kao prioritetno izdvojila je funkcionisanje gradskih službi, infrastrukturu, ekologiju, obrazovanje, sport, privredu, kulturu, poljoprivredu, saobraćaj i socijalnu politiku. Među problemima koje je navela su i pitanja otpada, otpadnih voda i kvaliteta vazduha.

Inače, Vesna Đurišić je bivša odbojkašica i dugogodišnja kapitenka reprezentacije Srbije.

Vesna Čitaković, sad Đurišić iz odbojkaških dana Foto: Printscreen

Pošto SNS ima većinu u lokalnoj skupštini, očekuje se da ona dobije potrebnu podršku. Odbornik Zeleno-levog fronta Vladan Sinđić rekao je da će se tek videti da li će vlast za to imati dovoljan broj odbornika.

- Videćemo da li će danas obezbediti dovoljan broj odbornika, pošto su u petak imali tri odbornika manje, odnosno tri odbornika većine nisu bila tu. Videćemo koliko će njih glasati za Vesnu Čitaković. Moram da kažem da je sramotno to što pokušavaju da urade, jer nemaju legitimitet u ovom gradu. Bilo bi najpoštenije da idemo na izbore i da se uvede privremeni organ - rekao je Sinđić za N1