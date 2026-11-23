UŽICE DANAS BIRA NOVU GRADONAČELNICU: Kandidatkinja SNS je bivša odbojkašica
U Skupštini grada Užica danas je nastavljena 21. sednica, a na dnevnom redu je izbor gradskog rukovodstva. Dosadašnja gradonačelnica Jelena Raković Radivojević podnela je ostavku iz zdravstvenih razloga, a sa njom su funkcije napustili i njeni pomoćnici.
Za novu gradonačelnicu predložena je Vesna Čitaković Đurišić (SNS), a njen izbor je prva tačka današnje sednice. Đurišićeva je u petak izložila svoj ekspoze. Ona je odbornicima izložila svoj ekspoze, rekavši da je svesna složene političke situacije i problema sa kojima se grad suočava.
Kao prioritetno izdvojila je funkcionisanje gradskih službi, infrastrukturu, ekologiju, obrazovanje, sport, privredu, kulturu, poljoprivredu, saobraćaj i socijalnu politiku. Među problemima koje je navela su i pitanja otpada, otpadnih voda i kvaliteta vazduha.
Inače, Vesna Đurišić je bivša odbojkašica i dugogodišnja kapitenka reprezentacije Srbije.
Pošto SNS ima većinu u lokalnoj skupštini, očekuje se da ona dobije potrebnu podršku. Odbornik Zeleno-levog fronta Vladan Sinđić rekao je da će se tek videti da li će vlast za to imati dovoljan broj odbornika.
- Videćemo da li će danas obezbediti dovoljan broj odbornika, pošto su u petak imali tri odbornika manje, odnosno tri odbornika većine nisu bila tu. Videćemo koliko će njih glasati za Vesnu Čitaković. Moram da kažem da je sramotno to što pokušavaju da urade, jer nemaju legitimitet u ovom gradu. Bilo bi najpoštenije da idemo na izbore i da se uvede privremeni organ - rekao je Sinđić za N1
Za zamenika gradonačelnice predložen je Branko Prljević, dok su za članove Gradskog veća predloženi Miodrag Petković za budžet i finansije, Slobodan Grbić za socijalnu politiku, Slobodan Šiljković za privredu i saobraćaj, Duško Mijailović za kulturu i obrazovanje, Desimir Popović za omladinu i sport, Marijana Ostojić za poljoprivredu, Dragan Andrić za vanredne situacije, Marija Palikuća za zaštitu životne sredine i Milomir Cvetković za komunalne delatnosti.