- Mogli smo jutros da čujemo da je Aleksandar Vučić dobio pretnje od mafijaškog klana da će biti likvidiran. I nema kome da prijavi i niko ne reaguje. Stotine ljudi je dobilo pretnje da će biti napadnuti, likvidirani, oteti. Ako je to bolji rad institucija, ako je to demokratija u Srbiji, onda smo mi u slobodnom padu u ambis. Neverovatne stvari, da je neko uspeo u četiri, pet nedelja od izbora sve da unizi i poništi u Srbiji i neka razmisli narod Srbije šta smo to dobili. Znam šta smo izgubili ili šta pokušavaju da nam oduzmu, a to je sloboda - najvrednija reč u srpskom jeziku - napisao je Vučević na svom Instagram nalogu.