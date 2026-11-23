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Lider opozicije Aleksandar Vučić ponovo je otvorio pitanje imovine predsednika Skupštine Srbije Aleksandra Čupića, komentarišući navode o sedam stanova na Voždovcu. Vučić je poručio da je najvažnije pitanje poreklo novca za tu imovinu, dok Čupić tvrdi da je reč o pogrešnom tumačenju ugovora o zajedničkoj izgradnji i da nekretnine nisu u njegovom vlasništvu.

Gostujući na TV Pink, Vučić je rekao da nije jasno kako su stečeni stanovi i novac za koje tvrdi da su povezani sa spornom imovinom.

- Postavlja se pitanje: odakle ti pare za solitere? Za svu tu imovinu? Sad možda ima jedan, možda ima i šest, bog zna koliko ima. Možda je prebacio na nekog drugog, možda je prodao, pa uzeo pare. To su milioni i milioni evra. Ako nemam toliko stanova, onda imam milione evra. Dakle, samo je to suština - rekao je Vučić.

On je dodao da je Čupić ranije bio investitor i da su se, prema njegovim rečima, vlasnički odnosi u međuvremenu možda promenili.

Aleksandar Vučić Foto: screenshot pink tv

- Ne znam baš kako ste zaradili od profesorskih plata, a vi kao neko ko nije bio čak ni to. Ne znam kako ste baš za solitere na Voždovcu na ekskluzivnim lokacijama zaradili, ali okej, to je pošteno. Ali nemoj da nam glumite da nemate za odelo, ali da imate za solitere - naveo je Vučić.

Čupić tvrdi da je reč o pogrešno protumačenom ugovoru

Predsednik Skupštine Srbije Aleksandar Čupić prethodno je odbacio tvrdnje da poseduje sedam stanova. Gostujući u emisiji "Utisak nedelje", rekao je da je odmah prepoznao dokument na osnovu kog su, kako tvrdi, pokrenute spekulacije.

Objasnio je da je reč o ugovoru o zajedničkoj izgradnji sa njegovim nekadašnjim profesorom, u kojem se pominju stambene jedinice, ali da to ne predstavlja stvarno stanje vlasništva.

- To je ugovor o zajedničkoj izgradnji sa mojim nekadašnjim profesorom, tako da tu pišu te neke stambene jedinice, ali to je trenutno, u tom trenutku, daleko od realnog stanja - rekao je Čupić.

Dodao je da se vlasništvo nad pojedinačnim stanovima može proveriti u katastru, na osnovu broja parcele navedenog u dokumentu.

Foto: RTS

- Pa nije tačno to, tih sedam stanova. Ja bih voleo, ja imam šestoro dece, ja bih zaista voleo da imam tih sedam stanova, ali, prosto ih nemam - poručio je predsednik Skupštine.

Čupić je najavio i da će, ukoliko bude potrebno, dokumentaciju dostaviti Agenciji za sprečavanje korupcije, ističući da će podaci biti javno dostupni.

- Ako postoji institucija koja se zove Agencija za sprečavanje korupcije, i ako sam ja kao javni funkcioner od pre tri dana dužan da tamo podnesem nekakvu dokumentaciju, ja ću to sa zadovoljstvom uraditi, i to će biti javno dostupan podatak - rekao je Čupić.

Vučić kritikovao i odnos prema institucijama

Vučić je tokom gostovanja na TV Pink govorio i o odnosu nove skupštinske većine prema institucijama, kao i o raspodeli potpredsedničkih mesta i rukovodećih pozicija u skupštinskim odborima.

Ocenio je da je problematično to što, kako tvrdi, politička opcija sa više od 100 poslanika nije dobila potpredsednička mesta.