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Nemački mediji Zidojče cajtung i Frankfurter algemajne cajtung u svojim izveštajima analiziraju novu političku realnost u Srbiji nakon konstituisanja parlamenta u kojem većinu ima Studentska lista. U centru njihove pažnje, prema pregledu koji je uradio Dojče vele (DW), je kontrast između dva najistaknutija nova lica u Skupštini predsednika parlamenta i v. d. predsednika države Aleksandra Čupića i šefa poslaničke grupe Studentske liste Jova Bakića.

Tekst na portalu Dojče vele (DW) Foto: DW

Čupiča nemačka štampa opisuje kao docenta Saobraćajnog fakulteta i oca šestoro dece, koji je postao prepoznatljiv po podršci studentima i pevanju pesme „Ajde Jano“ na Slaviji.

Ističe se da je odmah po preuzimanju funkcije uveo red i podjednako opominjao i bivšeg predsednika, a sada vođu opozicije Aleksandra Vučića, i sopstvene poslanike.

- Nakon što je Čupić izabran, odmah je pokazao da ozbiljno misli da povrati dostojanstvo tog doma - navodi Zidojče cajtung.

03:35 Čupić izrekao Vučiću opomenu, Brnabić i Jovanov došli do predsednika parlamenta Izvor: Video plus

Za razliku od, kako ističu, odmerenog Čupića, Jovo Bakić, profesor sociologije predstavljen je kao oštar polemičar koji ne preza od direktnih sukoba i najavljuje krivičnu odgovornost za predstavnike bivše vlasti.

Frankfurter algemajne cajtung njegov stil opisuje na sledeći način: „Deluje da ceni brutalne klizeće startove kao sredstvo političke debate.“

- Već pre izbora je upozorio da će svi predstavnici starog režima odgovarati za krivična dela - piše list i dodaje da se Bakić, deklarisani levičar, sam preporučuje za ministra unutrašnjih poslova.

Šta sledi dalje?

Kao v. d. predsednika države, Čupić treba da raspiše predsedničke izbore i predloži mandatara za sastav nove vlade, podsećaju nemački mediji, koji kao glavnog favorita izdvajaju Dejana Šoškića, ekonomistu i bivšeg guvernera NBS.