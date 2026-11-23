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Odbornik u Skupštini grada Beograda Vuk Stanić od danas će biti samostalni odbornik, a prethodno je bio odbornik grupe "Aleksandar Vučić - Beograd sutra", saopšteno je na sednici gradskog parlamenta. Stanić je u nedelju na društevnoj mreži Fejsbuk objavio dopis od 20. novembra u kojem je naveo da istupa iz odborničke grupe.

U tom tekstu je navedeno da je na sastanku odborničke grupe 5. novembra, koji su vodili funkcioneri Srpske napredne stranke (SNS) Ana Brnabić i Aleksandar Mirković, odbornicima saopšteno da se očekuje da se ne javljaju za reč do kraja mandata i da će sve što ima da se kaže govoriti Mirković.

"Kada sam na poziv Luke Petrovića pristupio stranci dogovoreno je da kao odbornik imam uvek pravo da se javim za reč i diskutujem, da samo treba o tome da 'obavestim Kaspera'. Kako je sada dogovor prekršen, ja više nemam obavezu da budem deo odborničke grupe", naveo je Stanić.

On je dodao da je pre oko godinu dana u centrali SNS na Novom Beogradu tadašnji predsednik Srbije Aleksandar Vučić saopštio da će SNS sigurno u nekom trenutku izgubiti izbore, "ali da ćemo se poput hrvatskog HDZ vraćati na vlast", kao i da će uvek biti prisutni, ako ne na republičkom, onda na pokrajinskom nivou ili na lokalu.

Navodeći da su 5. novembra na sastanku funkcioneri SNS koristili isti narativ, Stanić je rekao da njegovo napuštanje odborničke grupe nema veze sa prozivkama Aleksandra Mirkovića, "koje ponavlja na svakoj sednici u odborničkom klubu". Stanić je istakao i kako je ponosan što je podržao izbor gradonačelnika Aleksandra Šapića i hvalio njegov rad.

Podsećamo, odbornici Skupštine Grada Beograda počeli su danas sednicu na kojoj će razmatrati 28 tačaka dnevnog reda, od kojih su najvažnije rebalans budžeta Skupštine grada za 2026. godinu i inicijativa za razrešenje gradonačelnika Beograda Aleksandra Šapića. Sve o sednici pratite na našem sajtu u odvojenoj vesti