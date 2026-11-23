Slušaj vest

Dok se u javnosti i dalje sabiraju utisci nakon prve nedelje rada novog parlamentarnog saziva, otvoreno je niz pitanja: koliko će se čekati na formiranje nove vlade, ko zapravo vuče konce iza studentske liste i da li su građani na izborima dobili jasan program ili tek puku smenu dosadašnje vlasti.

Upravo o ovim temama, kao i o porukama koje stižu iz Brisela i najavama Aleksandra Čupića o neophodnoj racionalizaciji ministarstava i reformi pravosuđa, u jutarnjem programu Kurir televizije govorili su bivši narodni poslanik Aleksandar Pavić i izvršni direktor vesti Kurira Borko Kašanski.

Ideološka magla i opasnost od vakuuma vlasti

Analizirajući postizbornu atmosferu i raspoloženje birača, Aleksandar Pavić ocenjuje da je većinska odluka na biralištima bila vođena pre svega željom da se smeni prethodna garnitura, dok je sam pravac buduće politike ostao nedorečen.

- Većina građana je bila željna promena i glasala je po principu ’samo da odu ovi, dajte nešto drugo’, ali to ’drugo’ još uvek nije jasno definisano. Ono je određeno samo uopšteno, kao povratak vere u institucije i departizacija. Međutim, ljudi će vrlo brzo shvatiti da neutralna politička scena i neutralan politički sistem ne postoje. To je idealizovana apstrakcija nastala iz razočaranja u dosadašnji sistem. Na kraju će morati da se iskristališe jasan stav i državna ideologija, jer neki pravac mora da postoji. Samo je Bog potpuno objektivan - svaki čovek misli da može biti nepristrasan, ali u praksi su ljudi kvarljiva roba i ne treba nikoga idealizovati - kaže Pavić.

On ističe da je ovakav politički obrt direktna posledica dugogodišnjeg nezadovoljstva građana, ali da unutar same pobedničke opcije tek predstoji unutrašnje profilisanje.

- Ljudima je ovde prekipelo zbog preterane partizacije, kontrolisanih medija sa obe strane i sistema u kojem je sve zavisilo od jedne osobe. Kao reakciju na taj ekstrem, sada smo dobili drugi - Studentsku listu koja poručuje da je toga dosta. Unutar nje će se tek iskristalisati različite frakcije, što oni koji pažljivije prate već uočavaju - kaže Pavić.

06:37 "DEO GRAĐANA NA MREŽAMA JE ŽELJAN KRVI!" Kašanski o startu novog parlamenta: Nije bilo dimnih bombi, ali pojedinci žele da vide bivšu vlast poniženu Izvor: Kurir televizija

Govoreći o tome šta građani konkretno očekuju od novog saziva parlamenta, Pavić podseća na dosadašnju praksu jalovih rasprava i naglašava potrebu da se fokus vrati na suštinu zakonodavnog rada.

- Za početak, građani bi najviše voleli da vide da se Skupština konačno bavi onim što je na dnevnom redu. Dok sam bio poslanik kao deo grupe građana, video sam da se rasprava između vlasti i ostatka opozicije najvećim delom svodila na međusobna prepucavanja oko suštinski nebitnih stvari, dok se o samim zakonima najmanje govorilo. Uvođenje reda u rad parlamenta bio bi prvi konkretan napredak - kaže Pavić.

Pored atmosfere u skupštinskim klupama, Pavić kao ključni izazov vidi dinamiku formiranja izvršne vlasti, upozoravajući da bi svako odugovlačenje moglo da izazove ozbiljan revolt kod onih koji su glasali za promene.

- Drugi veliki problem jeste brzina formiranja nove vlade. Ako se na to bude predugo čekalo, ljudi će izgubiti strpljenje. Formalno gledano, vlada može da se formira sve do Sretenja, ali bi to izazvalo veliko razočaranje. Građani bi se s pravom zapitali zašto imamo još tri meseca tehničke vlade ako smo glasali za promene i da li je uopšte postojao bilo kakav plan osim smene vlasti. Rešavanje pitanja skupštinskih odbora i delegacija nije dovoljno ako u tehničkom mandatu ostaju stari premijer i isti ministar finansija, a dolazi usvajanje budžeta. Dok se ne formira nova vlada, narodna volja nije valorizovana. Što duže bude trajao taj vakuum vlasti, to će nestabilnost u zemlji biti veća - kaže Pavić.

Prvi skupštinski dani bez incidenata, ali uz oštru retoriku

Za razliku od pesimističnih prognoza, izvršni direktor vesti Kurira Borko Kašanski smatra da je sam start novog saziva parlamenta protekao mirnije nego što se moglo naslutiti na osnovu ranijih iskustava.

- Koliko smo čuli od gospodina Čupića, nije tako. Bilo je i dobrih i loših stvari, mada u prvi plan, nažalost, po običaju dolaze one loše, jer je javnost prilikom praćenja rada Skupštine nekako više fokusirana na njih. Počeću od svog opšteg utiska koji je, uprkos svemu što smo videli, ipak malo bolji nego što sam očekivao. Povremeno je bilo civilizovanog dijaloga i nije se sve svelo na uvrede. U krajnjem slučaju, nismo videli one ružne scene iz prethodnih godina, poput dimnih bombi i sličnih incidenata, tako da sam lično očekivao čak i lošiji početak - kaže Kašanski.

Ipak, Kašanski primećuje da dobar deo publike na internetu ne traži pomirljive tonove i suštinske debate, već otvoreni obračun sa dosadašnjom vlašću, što na površinu izbacuje radikalnije govornike.

- Sudeći po društvenim mrežama, čini mi se da postoji problem jer je jedan deo građana, naročito onih najaktivnijih na internetu, metaforički rečeno, ’željan krvi’. Oni žele da vide kako su predstavnici dosadašnje vlasti sada poniženi. Upravo zbog toga je gospodin Bakić izrastao u glavnu zvezdu tog dela javnosti, što mi se uopšte ne dopada, kao ni poruke koje je slao. Mnogo su mi prijemčivije poruke gospodina Čupića, kako one od sinoć, tako i one prilikom stupanja na dužnost - kaže Kašanski.

On se posebno osvrnuo na istupe pojedinih novih funkcionera u parlamentu, ocenjujući da se oštre i neprimerene izjave donekle mogu objasniti nedostatkom skupštinskog iskustva:

- S druge strane, ne sviđa mi se ni izjava potpredsednice Skupštine, mislim da se zove Sara Valentik, koja je rekla da 'SNS mafija nema pravo da ima poslanike'. Vi niste samo poslanica, već i potpredsednica Narodne skupštine. Ako šaljete poruku da neko ne sme da ima svoje predstavnike, čemu onda parlament? Onda ga slobodno rasformirajte. Ipak, hajde da to pripišemo početnom nesnalaženju, jer imamo oko 140 poslanika koji nikada ranije nisu bili u Skupštini i verovatno im je potrebno vreme da se priviknu - kaže Kašanski za "Puls Srbije".

Borko Kašanski, izvršni direktor vesti Kurira Foto: Kurir Televizija

Briselski zahtevi i pitanje evropskog puta

Vraćajući se na temu političke neutralnosti i uloge društvenih mreža u kreiranju javnog mnjenja, Aleksandar Pavić upozorava da je tokom kampanje stvorena atmosfera duboke netrpeljivosti koja prevazilazi sve ranije viđeno.

- Ne postoji, tako je, i to je glavni problem. Sve je predstavljeno veoma agresivno, naročito na društvenim mrežama koje su postale pravo zlo. Ovo o čemu ste govorili, da ljudi traže krv, toliko se potenciralo tokom izborne kampanje da je posejana ogromna mržnja, što je izuzetno opasno po celo društvo. Ono što se sada dešava na društvenim mrežama predstavlja bukvalno divljanje - dominaciju influensera, veštačke inteligencije i botova. Tako nešto u životu nisam video kao u ovoj izbornoj kampanji - kaže Pavić.

Ko vuče konce iz senke plenuma?

Na samom kraju razgovora, Pavić je otvorio pitanje odgovornosti i javnosti rada novih političkih aktera, dovodeći u pitanje mehanizam po kojem neformalna tela donose ključne odluke.

- Hajde da krenemo od osnovne stvari, ko uopšte sedi u plenumima? Ako već govorimo o transparentnosti, izgovor je bio da se imena kandidata na studentskoj listi kriju do poslednjeg trenutka kako ti ljudi ne bi bili izloženi progonu. Ali ko danas sedi u tim plenumima i ko stoji iza svih tih silnih naloga na društvenim mrežama koji predstavljaju studente i blokade različitih fakulteta? - kaže Pavić.

Povlačeći paralelu sa sopstvenim studentskim danima i učešćem u demonstracijama u Americi, on naglašava da autentičan aktivizam podrazumeva ličnu hrabrost i javni identitet.

- Izvinite, i ja sam bio student, ali sam i diplomirao. Moj univerzitet, Univerzitet Kalifornije u Berkliju, bio je svojevrsni simbol i rodonačelnik studentskih protesta. Kada smo mi tamo protestovali, tačno se znalo ko je ko i niko nije krio svoj identitet. Kada ste student, trebalo bi da imate hrabrost i idealizam da jasno i glasno stanete iza onoga ko ste i šta zastupate - poručio je Pavić.

Aleksandar Pavić, bivši narodni poslanik Foto: Kurir Televizija

Zaključujući svoje izlaganje, Pavić je poručio da funkcionisanje države ne sme da zavisi od odluka anonimnih grupa koje nemaju formalni legitimitet pred građanima:

- Nije ravnopravna borba, niti ima bilo kakve veze sa transparentnošću, ako ja treba da diskutujem sa nekakvim nevidljivim plenumom, dok izabrani predstavnici naroda ne smeju da povuku nijedan potez bez odobrenja tog plenuma. Kakva je to transparentnost? Razumem da je ljudima bilo dosta svega i da im se smučio dosadašnji politički sistem, ali ne smemo da dozvolimo da ovakve procese vode nekakva tajna društva i anonimni nalozi - kaže Pavić u "Pulsu Srbije".

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama MONDO Inc uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 114 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 14 za korisnike m:SAT TV, Supernove i MOVE platforme, na kanalu 16 za korisnike SBB EON, na kanalu 16 za korisnike Yettel Hipernet TV, na kanalu 108 za korisnike BeotelNeta, na kanalu 14 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakta na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i u aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

BONUS VIDEO: