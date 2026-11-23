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Nekadašnja potpredsednica Glavnog odbora Srpske napredne stranke Zorana Mihajlović ponovo se priključila SNS-u, skoro pet godina nakon što je napustila stranku 2022. godine.

Mihajlović je u prostorijama SNS-a u Novom Beogradu dočekao Aleksandar Vučić, koji je tom prilikom naveo da ceni ljude koji u teškim trenucima i pod pritiscima pokazuju hrabrost.

"Ponovo zajedno u našoj stranci. Posle gotovo pet godina, Zorana je došla u stranku koju je napustila. Hrabro se suprotstavlja blokaderskom teroru i to je nešto što izuzetno poštujem", poručio je Vučić u video objavi na Instagramu.

Naglasio je da je danas srećan, jer poštuje ljude koji se, kako kaže, u teškim trenucima, kada nije lako i kada si pod velikim pritiskom vlasti, ponašaju hrabro.

Zorana Mihajlović Foto: Kurir Televizija

Govoreći o periodu koji je protekao od njenog odlaska iz stranke, Vučić je naglasio da poštuje njen povratak u okolnostima kada stranka nije na vlasti.

"Hvala Zorani što je došla u naše prostorije ovde u Novom Beogradu i videćemo u budućnosti da li je ona pokazala veću hrabrost i borbenost od mnogih koji su u tih pet godina bili i ovamo i onamo, i koristili dok su mogli, a kada je trebalo da se suprotstave političkim protivnicima, uglavnom nisu hteli", istakao je Vučić.

Mihajlović je zahvalila na dobrodošlici i ocenila da je trenutak težak za celu državu i narod, ističući da želi da bude uz stranku i pomogne koliko god može.

"Hvala, predsedniče, što ste me prihvatili kao da sam tu i ovih pet godina. Drago mi je da sam danas ovde posle dužeg vremena i to u ovom trenutku koji mislim da je težak za sve, za celu državu, za narod. Volela bih i hoću da budem uz vas i Srpsku naprednu stranku, da pomognem koliko god mogu i nadam se da će ljudi prihvatiti da, evo, i ja budem tu i da pomažem", naglasila je Mihajlović.