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Dermatolog Aleksandra Vojvodić, posvetila je objavu Aleksandri Štimac, supruzi bivšeg košarkaša Vladimira Štimca i zamenici šefa poslaničke grupe Studentske liste, i njenom izgledu i otkrila da li je imala estetske korekcije na licu.

Njenu objavu prenosimo u celosti:

- Na osnovu video-snimaka koje sam pregledala kao dermatolog, master regenerativne medicine i neko ko se bavi estetikom mogu da zaključim:

*Mimika i gornja trećina lica: Tokom govora i osmeha prisutna je prirodna pokretljivost čela, obrva i regije oko očiju (m. orbicularis oculi), bez znakova blokirane mimike kakva se viđa kod snažnije aplikacije botulinum toksina.

*Usne i perioralna regija: Usne imaju umeren, prirodan volumen i jasno definisan Kupidonov luk, bez izražene everzije, asimetrije ili migracije materijala u okolno tkivo, što znači da ili nisu tretirane ili je eventualna aplikacija bila izuzetno suptilna.

* Srednja i donja trećina lica: Konture obraza, nazolabijalne brazde i linija donje vilice prate prirodnu anatomiju i dinamiku pokreta lica pri govoru, bez vidljivih znakova prenaglašene projekcije filerima.

* Tekstura kože: Koža izgleda ujednačeno, što može biti rezultat dobre nege i biostimulativnih tretmana, ali i spoljašnjeg osvetljenja ili blagog ulepšavanja kamerom. Sve u svemu, na snimku preovladava prirodan izgled i očuvana dinamika lica, bez očiglednih vizuelnih pokazatelja invazivnijih estetskih zahvata.

1/8 Vidi galeriju Aleksandra Štimac Foto: Screenshot

ZAKLJUČAK: Devojka, žena je prirodno lepa, prijatna i što se i bez ove analize vidi. Ako Vam nedostaju starletski napumpani izgledi ima ih svuda... Drugo, ko hoće neku boricu tu i tamo da zategne i koriguje koja mu smeta KO STE VI DA SE OKO TOGA BRINETE??!! Pojam estetike podrazumeva da kada se nešto malo uradi to se ne vidi, a lice ostane očuvano i mlado. Međutim čak ni to gospođa ovde nije radila. To je zaključak. Podrška i komplimenti za izgled i odličnu genetiku - napisala je Aleksandra Vojvodić.

Ko je Aleksandra Štimac?

Inače, Aleksandra Štimac je godinama u skladnom braku sa Vladimirom Štimcem. Ona je magistar farmacije i imaju dvoje dece.

- Te 2013. godine smo se upoznali, tada sam imala 24, 25 godina. Završila sam fakultet, još godinu dana pre toga sam počela da radim i upoznala Vladu koji mi je na prvom sastanku rekao: Ja želim da se mi venčamo i da imamo decu. Tako je bilo. Vidi, on je to zacrtao i gotovo. Na prvom sastanku, sećam se i gde smo se nalazili, meni je to rekao zato što će nam deca biti visoka. To je bila polu-šala, ali je bila negde i poluozbiljna - ispričala je.

- Ja sam se šalio, ali sam bio ozbiljan sa te fizičke strane. Moje viđenje, moja žena, moja supruga, naravno ja sam srećan zbog svega toga. Ali moram da vam kažem da ja toliko pokušavam da joj doskočim u svemu tome i toliko sad kad imam vremena ovoliko pokušavam da učim i da stignem.Ali ja bih pre, više bih ostavio nju da komentariše o tome, jer bi bilo ono: "Hvalite me moja usta", znaš - dodao je Vladimir Štimac.