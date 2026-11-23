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U Skupštini Srbije nešto posle 14 časova održane su konsultacije predstavnika poslaničkih grupa o daljem toku konstitutivne sednice, a u vezi sa izborom članova radnih tela i stalnog sastava parlamentarnih delegacija u međunarodnim institucijama.

Na sastanak su došli predsednik Narodne skupštine Aleksandar Čupić, generalni sekretar Mirjana Radaković, šef poslaničke grupe Studentska lista Jovo Bakić, šef poslaničke grupe "Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje" Aleksandar Vučić i njegov zamenik Milenko Jovanov.

Zanimljivo je da se na prošlim konsultacijama između predstavnika Studentske liste i SNS nalazila prazna stolica, na kojoj je odložena aktovka.

1/32 Vidi galeriju Konsultacije u Skupštini Srbije Foto: Marko Kranjc

Na ovim konsultacijama to nije slučaj, pa jedan do drugog sede šefovi poslaničkih grupa Aleksandar Vučić i Jovo Bakić, koji su tokom prošle nedelje imali oštre duele u skupštinskoj sali.

Konsultacije sa samostalnim poslanicima su zakazane za 16 časova.

Konstitutivna sednica Narodne skupštine biće nastavljena sutra u 10 časova, a preostalo je da poslanici raspravljaju o još dve tačke dnevnog reda - izbor članova skupštinskih radnih tela i stalnih parlamentarnih delegacija u međunarodnim institucijama.

Konstitutivna sednica Skupštine počela je 17. novembra, kada su verifikovani mandati svih 250 poslanika, čime je konstitusan novi saziv parlamenta.

U četvrtak je za predsednika Skupštine izabran Aleksandar Čupić, koga je predložila Studentska lista. Izabrano je i šest potpredsednika parlamenta iz Studentske liste - Jelena Petrović, Lidija Dimitrijević, Marija Bjelobrk, Sara Valentik, Tibor Lazar i Adem Mavrić.

Skupština Srbije je imenovala Mirjanu Radaković za generalnog sekretara parlamenta.