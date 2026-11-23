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Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković uputio je pismo specijalnom izaslaniku EU za dijalog Peteru Sorensenu, ambasadorima zemalja Kvinte i drugim međunarodnim predstavnicima, u kojem je ukazao da Privremene institucije samouprave u Prištini nameravaju da kroz usvajanje regulatornih akata drastično ugroze zagarantovana prava srpskog naroda i Srpske Pravoslavne Crkve u pokrajinskom sistemu.

U pismu koje je Petković uputio u petak, a u koje je Tanjug imao uvid, Petković je apelovao na predstavnike međunarodne zajednice na KiM da zahtevaju hitno povlačenje svih predmetnih akata iz procedura u institucijama privremenih institucija, kako bi se sprečilo nastajanje negativnih posledica i dalje urušavanje prava i položaja Srba i SPC na KiM.

Kako je naveo, reč je o tzv. Zakonu o Centralnom inspektoratu za kulturno nasleđe, tzv. Zakonu o izmenama i dopunama Zakona koji se odnose na racionalizaciju i uspostavljanje linija odgovornosti izvršnih agencija i tzv. nacrt Uredbe o izmeni i dopuni Uredbe br. 04/2024 o određivanju perimetra i zaštićene zone kulturnog nasleđa i politike za njihovu zaštitu i razvoj.

- Sadržaj ovih akata nedvosmisleno svedoči o nameri da se ona iskoriste kao još jedno od sredstava u širokom spektru mera kojima se stvaraju i održavaju već uspostavljeni nepodnošljivi uslovi života za nealbansko civilno stanovništvo na Kosovu i Metohiji - istakao je Petković.

On je upozorio da su oba tzv. zakona već prošla procedure u vladi privremenih institucija i da su poslata u skupštinu na usvajanje bez suštinske rasprave i konsultacija sa zainteresovanim stranama.

- Ono što je uznemiravajuće je da je tzv. Nacrt zakona o Centralnom inspektoratu za kulturno nasleđe već prošao prvo čitanje tokom glasanja koje se odigralo oko 01:30 posle ponoći - naveo je on u pismu i ukazao da se predloženi nacrti tzv. zakona ne mogu posmatrati kao izolovana ili isključivo tehnička reforma i da ovaj potez privremenih institucija dolazi u kontekstu dužeg i sve ozbiljnijeg obrasca pokušaja da se potisne i marginalizuje posebni pravni i institucionalni okvir uspostavljen radi zaštite najznačajnijih prava i objekata SPC na KiM.

On je dodao da će to služiti kao sredstvo za faktičku zabranu svih radova koji se sprovode u cilju očuvanja i unapređenja položaja srpskih kulturno-istorijskih i verskih dobara, a naročito u regionu tzv. Specijalnih zaštićenih zona, koje su uspostavljene tzv. Zakonom o specijalnim zaštitnim zonama.

Visoki Dečani Foto: Philippe Lissac / Godong / Universal images group / Profimedia

Petković je naveo da je indikativno da su privremene institucije svoje ciljeve otvoreno proklamovale kroz navedeni nacrt tzv. zakona u kojem se celokupno kulturno istorijsko nasleđe srpskog naroda na KiM predstavlja kroz sintagmu "nacionalni i kulturni identitet Kosova", kao i da su čitav proces konsultacija u vezi sa navedenim propisima vršile na krajnje netransparentan način.

- SPC, politički predstavnici srpskog naroda u Pokrajini kao i civilni sektor, isključeni su iz ovog procesa, iako je reč o propisima koji pogađaju vitalne interese srpskog naroda na KiM. Da je reč o tendencioznom i diskriminacionom postupanju prema Srbima i SPC potkrepljuju i svi prethodni postupci ovih institucija koje su regulativu tumačile i primenjivale u cilju protivpravnog i prinudnog uspostavljanja pune kontrole nad Specijalnim zaštićenim zonama i revizije srpskog kulturno i istorijskog nasleđa u tzv. kosovsko - ukazao je Petković.

Dodao je da zabrinutost pojačavaju i pokušaji da se kroz terminološke promene sadržane u tzv. nacrtu Uredbe o izmeni i dopuni Uredbe o određivanju perimetra i zaštićene zone kulturnog nasleđa i politike za njihovo zaštitu i razvoj, otvori prostor za dodatne zloupotrebe i diskriminaciju Srba i SPC.

Petković je naveo da su privremene institucije predvidele dodatni mehanizam za direktan pritisak na SPC kroz formiranje Kosovskog instituta za kulturno nasleđe (naslednika tzv. Kosovskog instituta za zaštitu spomenika, tzv. Arheološkog instituta Kosova i više tzv. Regionalnih centara za kulturno nasleđe, itd.). Osnivanje tzv. instituta predviđeno je tzv. Zakonom o izmenama i dopunama Zakona koji se odnose na racionalizaciju i uspostavljanje linija odgovornosti izvršnih agencija.

Skupština privremenih prištinskih institucija usvojila je u noći između četvrtka i petka Nacrt zakona o Centralnom inspektoratu za kulturno nasleđe u prvom čitanju, i pored protivljenju poslanika Srpske liste i zahteva poslanika Igora Simića da taj predlog bude skinut sa dnevnog reda jer zadire u interese srpskog naroda, koji o tome nije bio konsultovan.

Eparhija raško-prizrenska upozorila je da bi nova ovlašćenja inspektorata za kulturno nasleđe mogla da ugroze zakonom zagarantovana prava Srpske pravoslavne crkve i da zaobiđe zaštita koju Crkvi već pružaju Zakon o specijalnim zaštićenim zonama, Zakon o verskim slobodama i drugi važeći propisi.