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- Nema nikakvog smisla... Baš nikakvog. Ako neko na takav način misli da može da nipodaštava, ponižava građane Srbije koji su za nas glasali, i da može da kaže: nemate ni potpredsednike, nemate ni predsednike odbora, ne vidim zašto bismo uopšte u tome učestvovali.

- To će biti jedini parlament u svetu u kome su predsednik i potpredsednici svi iz iste stranke, gde su predsednici odbora svi pripadnici režima, ili će dati nekoj od manjinskih stranaka da upravljaju jednim ili dva odbora, a predstavnici opozicije neće dobiti ništa, rekao je lider srpske opozicije Aleksandar Vučić posle konsultacija u Skupštini Srbije o izboru članova skupštinskih odbora.

- Tako da, kako da vam kažem, što su nam pričali o institucijama, što su nam pričali o demokratiji, što su nam pričali o svemu drugom, sad je potpuno jasno da je bila laž. Niti demokratije, niti institucija, već samo revolucionarni teror, i to je to...

- Mi ćemo sutra doneti konačnu odluku, ali vam unapred kažem da najverovatnije nećemo učestovati u radu odbora...

Foto: Marko Kranjc

O učešću na predsedničkim izborima: Prosto, sve je besmisleno

Na pitanje koliko je izvesno da se može očekivati kandidat SNS na predsedničkim izborima koje predsednik Skupštine Aleksandar Čupić treba da raspiše najkasnije do 27. ovog meseca, Vučić kaže:

- Pa, neki ljudi su se ovde pretvorili i u tužioce i u sudije i u policajce i u sve druge, i jedino što rade, to smo videli na plenarnom zasedanju, to su pretnje, a ne vidim kakvog bi smisla imalo u ovakvoj atmosferi.

- Odluka može da bude i drugačija, ali ja lični stav iznosim: ne vidim kakvog bi smisla imalo učešće na izborima u kojima vam hapse ljude ni zbog čega, tj. hapse ljude zato što je neki plenum tako osmislio i naredio nekom od tužilaca da mora da postupa ukoliko hoće da zadrži svoju fotelju.

- Prosto, sve je besmisleno. Tako da, nisam siguran da ima potrebe da im dajemo tu vrstu legitimiteta, ali otom-potom, razgovaraćemo sa članovima stranke, imamo i skupštinu stranke, i onda ćemo po tom pitanju doneti konačnu odluku.

- A ovo što se odbora tiče, ja mislim da - konsultovali smo se mi sa Milošem Manom i razgovarali, mislim da će odluka biti gotovo jednoglasna ili gotovo jedinstvena da ne učestvujemo u radu odbora na ovakav ponižavajući način.

- Mislim, logično. Ne možete. Ako već neki drugi pokušavaju da gaze po vama, ne možete i vi da mu se priključite. Nema baš mnogo smisla. Posebno što ovde nije reč o našoj poslaničkoj grupi, ovde je reč o građanima Srbije. Oni gaze građane Srbije koji nisu glasali za njih, zaključio je Vučić u obraćanju uživo iz hola Skupštine.