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"Danas je i Vladimir Savić postao deo naše velike SNS porodice", poručio je narodni poslanik i lider opozicije Aleksandar Vučić.

- Beskrajno sam zahvalan Vladi, kao i svim hrabrim i divnim ljudima koji nam se ovih dana pridružuju u borbi za slobodnu Srbiju! Srbija pobeđuje!

Prethodno se i nekadašnja potpredsednica Glavnog odbora Srpske napredne stranke Zorana Mihajlović ponovo priključila SNS-u, skoro pet godina nakon što je napustila stranku 2022. godine.

"Ponovo zajedno u našoj stranci. Posle gotovo pet godina, Zorana je došla u stranku koju je napustila. Hrabro se suprotstavlja blokaderskom teroru i to je nešto što izuzetno poštujem", poručio je Vučić u video objavi na Instagramu.