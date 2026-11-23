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Lider opozicije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je on za to da SNS ne učestvuje na predstojećim predsedničkim izborima, ali da će stranka na Skupštini 13. decembra doneti odluku o tome.

Vučić je rekao da je on lično "bliži tome da im ne pruže tu vrstu legitimiteta".

"Zašto bismo mi to radili dok nam ljude progone, maltretiraju, šikaniraju. Sasvim je moguće da stranka donese i drugačiju odluku", kazao je Vučić u gostovanju na Pink televiziji.

Govoreći o Studentskoj listi koja ima većinu u Skupštini Srbije, rekao da je "njima jedino važno kako će da naude nekome koga mrze", kao i da on nema nameru da se sklanja, a da će u slučaju pokušaja hapšenja početi štrajk glađu što će dovesti do toga da milion ljudi izađe na ulice.

"I trećeg dana me uhapsite i ja krenem u štrajk glađu jer ja to ne mogu da preživim, jer ja nisam ni Marinika ni Boško da se zavitlavam, da jedem kolače uveče i voće preko dana. A šta ćete onda da radite sa milion ljudi na ulici onog sekunda kada bi se to dogodilo? Nikakav problem nemam. Mislili su da ću da bežim, da se sklanjam", rekao je Vučić.

Aleksandar Vučić Foto: screenshot pink tv

Dodao je i da mu je vračarski klan uputio pretnje ubistvom, kao i da nema kome to da prijavi jer su, kako kaže, policiju preuzela ulica i Studentska lista.

Naglasio je da je dobio jasnu i nedvosmislenu poruku da će biti likvidiran. Dodao je da policiju nema sa čim da upoznaje, navodeći da oni za sve ovo vreme nisu uhapsili nijednog od pripadnika vračarskog klana.

"Želim da vas obavestim da, pošto nemam kome da prijavim jer je policija nepostojeća, preuzela je ulica, a ja njima nemam šta da prijavim, ne samo zato što nemam poverenje, već zato što znam za koga ti ljudi rade. Tokom jučerašnjeg dana dobio sam najteže pretnje ubistvom od tog klana.

Ne moram da objašnjavam kako, ali dobio sam, kako bih rekao, jasnu i nedvosmislenu poruku da ću biti likvidiran, i meni je ovo, samo upoznajem javnost, policiju nemam sa čim da upoznajem, pošto nisam siguran da pošto za sve ovo vreme nisu uhapsili nijednog od tih pripadnika, ni ove koji spaljuju teretane, ni ove koji spaljuju sve druge, dakle, ništa od toga nisam video da su nekoga uhapsili, ali sam video da su uhapsili gradonačelnicu Smedereva zbog divlje deponije, pa sad ne znaju šta će sa smećem da rade", rekao je Vučić.

Izborni rezultat

Govoreći o izbornom rezultatu SNS-a, Vučić je rekao da je potrebno da se prihvate greške i da je moguće da se rezultat preokrene na nekim narednim izborima, navodeći kao primer istraživanje iz 2001. godine, po kome je, kako je naveo, u maju te godine Socijalistička partija Srbije (SPS) imala 13 odsto podrške, radikali četiri odsto, da bi godinu dana posle toga Srpska radikalna stranka (SRS) imala 29 odsto podrške.