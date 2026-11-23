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Predsednik SNSD Milorad Dodik poručio je danas da je rezolucija o Vukovaru, o kojoj bi u četvrtak trebalo da se izjasni Evropski parlament, pisana po narudžbini hrvatskih evroposlanika, a koja gotovo u potpunosti prećutkuje stradanja srpskog civilnog stanovništva u Hrvatskoj.

Reč je o ubistvima, progonima, uništenju imovine i stotine hiljade prognanih Srba, a Evropski parlament je još jednom pokazao svoje pravo lice - lice institucije koja o pomirenju priča, a podele produbljuje, ocenio je Dodik.

"Kao da srpske žrtve ne postoje. Kao da se istorija piše samo jednom rukom", napisao je Dodik na platformi Iks.

Ukazao je da to nije kultura sećanja, nego politički pritisak upakovan u rezoluciju.

"I to je ono što Brisel radi decenijama - bira koje će žrtve pamtiti, a koje će prećutati, pa onda drži lekcije o toleranciji i zajedničkim vrednostima", rnaveo je Dodik.

Naglasio je da se istinsko pomirenje ne može nametnuti jednostranim tumačenjem prošlosti, već ono traži istinu o svim zločinima - bez obzira na to ko ih je počinio i nad kim.

"A, dok Evropski parlament bude birao čiju će bol da prizna, a čiju da zaboravi, neka ne očekuje da ga iko ozbiljan doživljava kao čuvara pravde. Srpski narod ima pravo na dostojanstveno sećanje na svoje žrtve - isto onoliko koliko i svaki drugi narod. I to pravo mu niko neće oduzeti. Ni rezolucijom ni ćutanjem", poručio je Dodik.

Evropski parlament trebalo bi da u četvrtak, 26. novembra, glasa o spornom predlogu rezolucije čiji tekst su u ime svojih političkih grupa predložili Karlo Resler iz Evropske narodne partije, Tonino Picula iz Progresivnog saveza socijalista i demokrata, Stefen Nikola Bartulica iz Evropskih konzervativaca i reformista, kao i Gordan Bosanac iz Zelenih.