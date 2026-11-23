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Studenti u blokadi oglasili su se na svom Instagram nalogu i naveli da je "nega pretvorena u privilegiju" — o početku primene Zakona o roditeljima-negovateljima i negovateljima, ocenjujući ga diskriminatoran i najavljujući temeljnu reformu sistema socijalne zaštite.

- Već u prvim danima priemne pokazao sve svoje manjkavosti. Otkrio je i neprekrivenu tendenciju odlazeće vlasti da što je više moguće suzi krug onih koji će ostvariti pravo na status negovatelja. Svim građanima koji su nam se obratili ovih dana, a koji su s pravom razočarani i ogorčeni zbog nesavesnog rada resornog ministarstva, poručujemo da će rešavanje njihovog statusa biti jedan od prioriteta u oblasti socijalne zaštite čim preuzmemo poluge izvršne vlasti - navode u saopštenju.

Kako se dodaje, poručuju i zaposlenima koji su zaposleni u ustanovama socijalne zaštite da predstoji temeljna reforma sistema.

- Svi oni koji odgovorno rade svoj posao biće osnaženi, dok će oni koji su bili kočničari sistema biti pozvani na odgovornost. Ne sme se više dešavati da cenu neodgovorne socijalne politike plaćaju najugroženiji - dodaju.

Studentska lista, dodaju, u skladu sa svojim Programom i uz najširu moguću participaciju osoba sa invaliditetom i članovima njihovih porodica, preuzeti sve neophodne zakonodavne, institucionalne, budžetske i druge mere.

- Cilj je da kvalitetna usluga nege bude dostupna svim osoba sa invaliditetom kojima je potrebna, a radni status negovatelja rešen na dostojanstven način i bez diskriminacije - završavaju u saopštenju.