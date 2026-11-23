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Najvažnija ekonomska ideja Studentske liste, smatraju stručnjaci, jeste promena modela na kojem se zasniva privreda Srbije - od oslanjanja na jeftinu radnu snagu, subvencije i privlačenje stranih investicija ka domaćoj proizvodnji, znanju, inovacijama i većoj produktivnosti.

U praksi, to bi značilo da država više ne bi bila usmerena samo na dovođenje stranih kompanija, već i na stvaranje uslova da domaće firme razvijaju nove proizvode, ulažu u tehnologiju i postaju konkurentnije na međunarodnom tržištu.

Da je upravo promena modela razvoja jedna od najvažnijih tačaka programa, ocenio je i ekonomista Branimir Jovanović iz Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije. On smatra, u razgovoru za BETU, da je napuštanje oslanjanja na jeftinu radnu snagu i okretanje domaćim inovativnim preduzećima ključan pravac, ali upozorava da nije dovoljno samo podržati startape - važno je omogućiti im da izrastu u velike i konkurentne kompanije.

Jedan od predloga je i osnivanje Razvojne banke Srbije, koja bi trebalo da obezbedi povoljnije finansiranje domaćih preduzeća i projekata. Uz to se najavljuju transparentniji kriterijumi za dodelu subvencija, veća kontrola javnih ulaganja i poreske promene koje bi trebalo da podstaknu zapošljavanje.

Ako bi ovaj koncept bio sproveden, Srbija bi mogla postepeno da pređe sa privrede koja se takmiči niskim troškovima rada na ekonomiju koja više zarađuje zahvaljujući znanju, tehnologiji i proizvodima veće vrednosti.

Ipak, ključni izazov bio bi njegova primena. Za takvu promenu potrebni su novac, dugoročna strategija, efikasne institucije i jasni kriterijumi za trošenje javnih sredstava. Bez toga, i najambiciozniji ekonomski plan mogao bi da ostane samo na papiru.