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Odbornici Skupštine grada izglasali su, na današnjoj sednici, rebalans budžeta za ovu godinu u ukupnom iznosu od 231,9 milijardi dinara, od čega je budžet grada nešto više od 215 milijardi, a gradskih opština 16,8 milijardi dinara.

Za predloženi budžet glasalo je 60 odbornika, a protiv je bilo 28.

To je treći rebalans budžeta koji je usvojen u ovoj godini.

Gradski sekretar za finansije Katarina Čubrić rekla je na sednici, obrazlažući rebalans budžeta za 2026. godinu, da je do projekcije obima sredstava došlo na osnovu izvršenja budžeta za prvih 10 meseci ove godine i projekcije planiranih prihoda i rashoda do kraja godine.