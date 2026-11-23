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Vesna Čitaković Đurišić, kandidatkinja za gradonačelnicu Užica koju je predložila vladajuća većina, nije izabrana za tu funkciju, jer nije dobila dovoljan broj glasova odbornika.

Od ukupno 67 odbornika glasalo je 34, ali je jedan listić bio nevažeći — sa 33 glasa "za" Vesna (Čitaković) Đurušić nije izabrana za gradonačelnicu Užica.

Nju je inače predložila odbornička Grupa SNS-SPS-Zdrava Srbija. Sa njom nisu izabrani ni zamenik, ni članovi Gradskog veća.

Podsetimo, prethodna gradonačelnica Užica Jelena Raković Radivojević podnela je ostavku na tu funkciju početkom novembra iz zdravstvenih razloga, a sa njom su funkcije napustili i njeni pomoćnici.

- Užice nije dobilo novo gradsko rukovodstvo. Nakon glasanja odbornika za gradonačelnicu i gradske većnike, u kutiji se našao jedan nevažeći listić, dok je 33 odbornika bilo za. Za izbor gradonačelnika je bilo potrebno ukupno 34 glasa, iako je aktuelna većina u Uzicu ima 38 odbornika - rekao je za N1 Radovan Novaković, odbornik Užičke akcije.