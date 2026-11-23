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Jovo Bakić, šef poslaničke grupe "Studentska lista", bio je danas na konsultacijama u Narodnoj skupštini sa predsednikom Narodne skupštine Aleksandrom Čupićem i generalnim sekretarom parlamenta Mirjanom Radaković i sa Aleksandrom Vučićem, šefom poslaničke grupe "Srbija pobeđuje".

Razgovaralo se o izboru skupštinskih organa, a ono što je posebno privuklo pažnju javnosti jeste to što su Bakić i Vučić sedeli jedan pored drugog nakon prošlonedeljnih žestokih verbalnih duela u skupštinskoj sali.

Sutra se nastavlja sednica Skupštine Srbije, koja bi trebalo da završi proces konstituisanja izborom parlamentarnih odbora i delegacija u međunarodnim institucijama.

- Sastanak je bio sličan zasedanju samo je kraće trajalo. Nekima nije bilo prijatno, nekima je bilo zabavno. Ne znam da li je Vučiću bilo zabavno, meni jeste. Sve u svemu, već sam govorio o tome, oni nisu opozicija već su predvođeni organizovanom kriminalnom grupom i u tom smislu ne može im se dati ništa u Skupštini, kada istražni organi završe svoj posao oko nekih od njih, onda će moći da budu očišćeni od 'oberkriminalaca', i kada se to desi, moći će da budu opozicija - rekao je Bakić na televiziji "Insajder" i dodao:

- Dakle, moći će onda da dobiju i neka mesta, i predsednika odbora i potpredsednika, onako kao što su manjinske opozicione političke stranke dobile. Čuće se tek za manjinske strane, one će imati svoja mesta u odborima, ima vremena za to.

1/32 Vidi galeriju Konsultacije u Skupštini Srbije Foto: Marko Kranjc

Mandatar još nije poznat

Govoreći o mogućnosti da bude ministar unutrašnjih poslova u novoj vladi, kaže da još nije poznato ko će biti mandatar i da je procedura formiranja vlade komplikovana.

- To niko živ ne zna - odgovara Bakić na pitanje dokle se stiglo sa razgovorima.

Dodao je da odluka, pre svega zavisi od mandatara, koji nije određen. Na pitanje da li postoji uži izbor, rekao je da "predsednički kandidat jeste, ali da nemaju ime za mandatara još uvek".

Ističe da još nije poznato koliko će trajati proces formiranja nove vlade, navodeći da u politici prethodno moraju da se obave konsultacije, koje mogu da traju kraće ili duže.

- Videćemo, videćemo. U politici uvek znate da moraju da se obave konsultacije. I sada, te konsultacije mogu da traju kraće ili duže. Videćemo kako će to ići. Mandatar može da bude čovek koji smatra mene neprijatnim čovekom, neprijatnom osobom. I to je sasvim legitimno. Ako on mene smatra neprijatnom osobom, neće sa mnom sarađivati kao ministrom. Imali smo preča posla. Morali smo skupštinske organe da konstituišemo, pre nego krenu pregovori o formiranju nove vlade. Mi još nismo završili konstituisanje Skupštine. Ostaje nam peta i šesta tačka da završimo. Kada to uradimo, onda možemo razgovarati o vladi - rekao je Bakić.

Objasnio je da se razgovori vode u demokratskoj atmosferi, zbog čega je, kako ocenjuje, proces odlučivanja sporiji.

- Kad god imate demokratsko odlučivanje, imate i izvesnu sporost u odlučivanju. To je problem sa demokratijom. Demokratija je uvek malo spora. Kad imate autoritarca, on preseče i sve je jasno. Odluka je doneta. Ovde morate da usaglašavate stavove jedni sa drugima, da se slušate pažljivo - kaže Bakić.

Foto: Marko Kranjc

Nada se da će nova vlada biti izabrana do kraja ove godine, ali dodaje da je i taj rok relativno brz.

"Kriminalac je kriminalac"

- Generalno, 10 do 15 ministarstava je, po mom mišljenju, sasvim dovoljno za Republiku Srbiju - odgovorio je, tačnije da se broj smanji od sadašnjih 25, odnosno 31, računajući i ministre bez portfelja.

Na pitanje da li poznaje neke od ljudi koji se dovode u vezu sa vračarskim klanom, rekao je da o njima postoje podaci i da će, kada bude u prilici da postupa, delovati protiv svih kriminalnih grupa, bez obzira na to kojoj pripadaju.

- Kriminalac je kriminalac - poručio je Bakić.

Osvrćući se na izjavu Aleksandra Vučića da su pripadnici Vračarskog klana oružano krilo Studentske liste, kao i na njegove tvrdnje da su mu upućene pretnje smrću, Jovo Bakić je rekao da ne vidi razlog zbog kojeg bi neko želeo da ubije bivšeg predsednika. Dodao je da je spreman da svoje tekstove i saznanja podeli sa istražnim organima, ali ističe da je na njima da sprovedu istragu i utvrde da li postoje uslovi za pokretanje postupaka.

- Pa ko će njega da ubije? Zašto da ga ubije? On je dragocen u sudu. Znate, treba mu priuštiti ono što je tražio. Tražio je javno suđenje. Evo, obećavam da ću učiniti sve da suđenje bude javno. I to će biti vrlo zanimljiv program za publiku u Srbiji. Uvek je jedna stvar osnovana sumnja, saznanja koja vi imate, a druga je stvar s koliko jakih dokaza raspolažete koji ne mogu biti oboreni na sudu - kaže Bakić.

"BIA treba reformisati, ali sačuvati zdravo jezgro"

Govoreći o budućnosti Bezbednosno-informativne agencije (BIA), Jovo Bakić kaže da je bliži stavu da se služba reformiše i da se sačuva njen zdravi deo, dok bi veći broj zaposlenih morao da napusti agenciju. Smatra da bi trebalo ispitati i odgovornost pojedinih pripadnika BIA zbog njihovih veza sa organizovanim kriminalom i vrhom vladajuće stranke.

- Pre sam za ovo drugo. Dakle, da se neko zdravo jezgro sačuva, veći deo bi verovatno morao da napusti službu. Mislim da jedan značajan deo službenika Bezbednosno-informativne agencije mora da bude i krivično gonjen, zbog svojih veza sa organizovanim kriminalom i sa političkom strankom, odnosno vrhom političke stranke koja je deo tog organizovanog kriminala - naveo je Bakić.

Dodao je da bi predmet političkog i tužilačkog ispitivanja trebalo da budu i civilne i vojne bezbednosne službe. Ocenio je da je nekada profesionalna vojna obaveštajna služba, kako kaže, takođe narušena i da je neophodno preispitati njen rad.