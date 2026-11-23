SNIMAK KOJI JE SRUŠIO INTERNET! Bakić nonšalantno mahnuo ljudima u sali, Vučićeva reakcija sve govori: Društvene mreže gore (VIDEO)
- U Skupštini Srbije održane su konsultacije o daljem toku konstitutivne sednice, izboru radnih tela i parlamentarnih delegacija.
- Na sastanku su bili Aleksandar Čupić, Mirjana Radaković, Jovo Bakić i Aleksandar Vučić sa Milenkom Jovanovim.
U Skupštini Srbije danas su održane konsultacije predstavnika poslaničkih grupa o daljem toku konstitutivne sednice, a u vezi sa izborom članova radnih tela i stalnog sastava parlamentarnih delegacija u međunarodnim institucijama.
Na sastanku su bili predsednik Narodne skupštine Aleksandar Čupić, generalni sekretar Mirjana Radaković, šef poslaničke grupe Studentska lista Jovo Bakić, šef poslaničke grupe "Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje" Aleksandar Vučić i njegov zamenik Milenko Jovanov.
Međutim, ono što je ostavilo najjači utisak nije sama sadržina razgovora, već snimak koji je tom prilikom nastao, a na kom Bakić maše nekome u sali, dok ga Vučić popreko gleda.
Ova scena postala je nepresušan izvor reakcija korisnika na društvenim mrežama, koji su je iskoristili kako bi napravili različite duhovite parodije.
U nastavku pogledajte neke od njih: