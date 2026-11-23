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Nakon što je pre nekoliko dana posle burne rasprave konstituisana Skupština Srbije i za njenog predsednika izabran Aleksandar Čupić, naredni veliki korak je formiranje nove Vlade.

Dok Čupić poručuje da je važnije izabrati kvalitetan kabinet nego žuriti sa rokovima, politički analitičar Ognjen Gogić smatra da ne bi trebalo nepotrebno odlagati taj proces, posebno imajući u vidu da je Studentska lista ranije najavljivala da je spremna za preuzimanje vlasti. On očekuje da bi nova Vlada mogla da bude formirana pre predsedničkih izbora, dok Vladimir Pajić iz Pokreta slobodnih građana (PSG) ocenjuje da je trenutno opravdano dati prioritet završetku konstituisanja institucija.

Novi predsednik srpskog parlamenta je dodao da Studentska lista ne traži dodatno vreme za formiranje Vlade, ali da je cilj da se dobije kabinet koji će dugoročno moći kvalitetno da obavlja posao. Kaže da se unutar nove poslaničke grupe razgovara se o sastavu buduće Vlade, ali i o promeni njene organizacije i smanjenju broja ministarstava.

Čupić je naveo da Srbija trenutno ima 25 ministarstava i pet ministara bez portfelja, uz mandatara, što smatra neracionalnim i nepotrebnim.

- Mi pokušavamo da, koliko god je to moguće, usaglasimo ministarstva, njihove resore sa skupštinskim odborima - rekao je Čupić za RTS, podsećajući da Narodna skupština ima 19 odbora, uz Odbor za prava deteta.

Kako je objasnio, ne mora da postoji potpuna podudarnost između broja ministarstava i skupštinskih odbora, ali bi njihova struktura trebalo da bude približno usklađena. O mogućim promenama razgovara se unutar poslaničke grupe, a za smanjenje broja resora biće neophodne izmene Zakona o ministarstvima.

Čupić je istovremeno najavio da parlamentu predstoji završetak konstitutivne sednice, odnosno formiranje skupštinskih odbora i delegacija, nakon čega bi se pristupilo izmenama zakona.

Foto: RTS

Da je trenutno fokus na unutrašnjim političkim pitanjima i formiranju institucija, smatra i Vladimir Pajić iz Pokreta slobodnih građana (PSG), koji je podržao Studentsku listu. Komentarišući odluku Aleksandra Čupića da ne predstavlja Srbiju na predstojećem samitu Evropske unije i Zapadnog Balkana u Briselu, Pajić je za Euronews Srbija ocenio da je reč o davanju prioriteta završetku konstituisanja Narodne skupštine i formiranju njenih radnih tela.

- Ova odluka deluje kao stavljanje fokusa na unutrašnje stvari. Ne želi se da se Studentska lista percipira kao neko ko je tek preuzeo prvi segment vlasti, a to je predsedavanje Narodnom skupštinom, i već sutradan otišao u Brisel - rekao je Pajić gostujući na Euronews Srbija.

On je naveo da u parlamentu predstoje rasprave, izbor skupštinskih odbora i intenzivan politički rad, zbog čega razume odluku Čupića da u ovom trenutku ne ide u međunarodne posete.

Pajić je ocenio i da ne očekuje da će izostanak sa samita imati međunarodne posledice, ističući da smatra da se oko te odluke u javnosti pridaje preveliki značaj simbolici.

- Ovde se radi o tome da se Studentska lista, meni potpuno opravdano, daje prioritet konstitutivnoj sednici Skupštine, da se ona do kraja završi, a da nakon toga radi u punom kapacitetu - rekao je Pajić.

Dodao je da bi međunarodne aktivnosti, prema njegovom mišljenju, trebalo da budu deo institucionalnog rada, između ostalog i kroz skupštinski Odbor za spoljne poslove.

Vladimir Pajić, poslanik iz redova PSG Foto: Printscreen

"Ako su spremni za preuzimanje vlasti, nema razloga za dugo odlaganje"

Politički analitičar Ognjen Gogić smatra da formiranje nove Vlade ne bi trebalo nepotrebno da se odugovlači, posebno imajući u vidu da je Studentska lista i pre izbora najavljivala da se priprema za preuzimanje odgovornosti za vođenje države.

Komentarišući Čupićevu izjavu da je važnije da nova Vlada bude kvalitetno formirana nego da se izabere što pre, Gogić je ocenio da takav stav ima smisla, ali da istovremeno postoji očekivanje da proces ne traje predugo.

- Studentska lista je i pre kampanje i tokom nje najavljivala da je spremna, da se sprema za sve te stvari, da ima i program i kadrove. Ako je to bilo spremno i ako manje-više imaju jasan koncept još od pre izbora, postavlja se pitanje zašto bi se formiranje Vlade nepotrebno odugovlačilo - rekao je Gogić za portal Euronews Srbija.

On je ukazao na to da je Studentska lista u svom programu isticala potrebu za depolitizacijom i vraćanjem institucija u ustavne i zakonske okvire, zbog čega bi, prema njegovoj oceni, trebalo da postoji i određena hitnost u preuzimanju odgovornosti. Gogić smatra da bi predugo čekanje bilo teško uskladiti sa političkim porukama koje je Studentska lista slala tokom kampanje, posebno kada je reč o najavama da želi da promeni način funkcionisanja institucija.

Kao jednu od okolnosti koja bi mogla da ubrza proces naveo je i činjenicu da Studentska lista ima samostalnu parlamentarnu većinu, pa nema potrebe za postizbornim koalicionim pregovorima koji često produžavaju formiranje vlada.

- Najčešće se vreme gubi kada različiti koalicioni partneri pregovaraju o postizbornim koalicijama. Studentska lista to nema. Ako odlažu formiranje Vlade, to bi moglo da bude isključivo zbog nekih internih neslaganja - ocenio je Gogić.

On je izrazio očekivanje da bi nova Vlada mogla da bude izabrana pre predsedničkih izbora, navodeći da bi bilo politički nelogično da dosadašnja vlast, odnosno Vlada u tehničkom mandatu, vodi državu i izborni proces još mesec dana ili duže, ukoliko Studentska lista već ima parlamentarnu većinu.

- Mislim da bi bilo potpuno van pameti da oni formiraju Vladu nakon predsedničkih izbora. Očekujem da će pre predsedničkih izbora biti završen proces formiranja Vlade - rekao je Gogić.

Ognjen Gogić, politikolog Foto: Kurir Televizija

O proceduri

Inače, Studentska lista objavila je na sajtu studenti.org vodič kroz proceduru – od predlaganja mandatara i sastavljanja kabineta do glasanja u Skupštini i polaganja zakletve. Prema Ustavu, za izbor Vlade potrebno je najmanje 126 poslaničkih glasova, a krajnji rok je 15. februar 2027. godine. Iako se pojedina imena već pominju u javnosti, zvanični kandidat za premijera još nije predstavljen.

Formiranje nove Vlade Srbije ulazi u narednu fazu nakon što je konstitutivna sednica Narodne skupštine počela 17. novembra, a dva dana kasnije za predsednika parlamenta izabran Aleksandar Čupić. Izabrano je i šest potpredsednika Skupštine, dok je za generalnu sekretarku imenovana Mirjana Radaković.

Sledeći važan korak je izbor mandatara, koji će pred poslanicima predstaviti program buduće Vlade i predložiti njen sastav.

Ko predlaže mandatara i kakva je uloga Aleksandra Čupića?

Prema članu 112 Ustava Srbije, predsednik Republike predlaže Narodnoj skupštini kandidata za predsednika Vlade, odnosno mandatara, nakon što sasluša mišljenja predstavnika izbornih lista koje su osvojile mandate na parlamentarnim izborima.

U aktuelnim okolnostima tu nadležnost obavlja predsednik Narodne skupštine Aleksandar Čupić, koji privremeno zamenjuje predsednika Republike. To je predviđeno članom 120 Ustava, prema kojem predsednika države, kada mu mandat prestane pre isteka vremena na koje je izabran, zamenjuje predsednik parlamenta, najduže tri meseca.

Studentska lista u svom vodiču na sajtu studenti.org navodi da je u takvim okolnostima upravo Čupić nadležan za predlaganje mandatara. Takođe ističe da bi kandidat trebalo da bude osoba koja može da obezbedi podršku potrebnu za izbor Vlade. Studenti u vodiču podsećaju i na to da se razgovori o kandidatima, programu i raspodeli resora mogu voditi i pre zvaničnog predlaganja mandatara.

Na parlamentarnim izborima Studentska lista osvojila je 140 od ukupno 250 poslaničkih mandata, što joj omogućava da, ukoliko obezbedi podršku najmanje 126 poslanika, samostalno izabere novu Vladu, bez potrebe za koalicionim sporazumom.

Skupština Srbije Foto: Printscreen/studenti.org

Kako se sastavlja nova Vlada?

Nakon što bude predložen, mandatar pred Narodnom skupštinom iznosi program buduće Vlade i predlaže njen sastav. To podrazumeva i imena kandidata za ministre i potpredsednike Vlade. Ustav propisuje da Vladu čine predsednik Vlade, jedan ili više potpredsednika i ministri, dok može imati i ministre bez portfelja.

U vodiču se navodi i da je moguće da dogovori o kadrovskim rešenjima, programu i raspodeli resora počnu i pre formalnog predlaganja mandatara.

Broj ministarstava i njihove nadležnosti uređuju se Zakonom o ministarstvima. To znači da eventualno smanjenje ili reorganizacija resora zahteva izmene tog zakona, koje usvaja Narodna skupština.

Jedno od pitanja koje će pratiti formiranje nove Vlade jeste i status poslanika koji bi mogli da budu predloženi za ministarske funkcije. Ustav propisuje nespojivost poslaničke funkcije i članstva u Vladi, pa te funkcije ne mogu istovremeno da se obavljaju.

Šta se dešava kada mandatar izađe pred poslanike?

Kada bude pripremljen predlog, mandatar će pred Narodnom skupštinom predstaviti program buduće Vlade, njene ciljeve, prioritete i mere koje namerava da sprovodi, kao i imena kandidata za predsednika i članove Vlade.

Nakon izlaganja otvara se skupštinska rasprava o programu i predloženom sastavu kabineta. Po završetku rasprave predsednik Narodne skupštine zakazuje dan za glasanje.

Prema članu 127 Ustava, poslanici istovremeno glasaju o programu Vlade i izboru njenog predsednika i članova. Dakle, ne izjašnjavaju se pojedinačno o svakom ministru, već o celokupnom predlogu.

Za izbor Vlade potrebna je većina od ukupnog broja narodnih poslanika, odnosno najmanje 126 glasova. U vodiču objavljenom na sajtu studenti.org navodi se da Studentska lista sa 140 osvojenih mandata ima mogućnost da samostalno obezbedi potrebnu većinu, pod uslovom da najmanje 126 njenih poslanika podrži predloženi program i sastav kabineta.

Prema Poslovniku Narodne skupštine, glasanje o izboru Vlade je tajno, osim ukoliko parlament odluči da bude javno. U tom slučaju poslanici glasaju prozivkom.

Kada nova Vlada zvanično preuzima dužnost?

Nakon što parlament izabere Vladu, predsednik Vlade i njeni članovi polažu zakletvu pred narodnim poslanicima. Mandat nove Vlade počinje danom polaganja zakletve, nakon čega sledi primopredaja dužnosti i preuzimanje rukovođenja ministarstvima.

Od tog trenutka nova izvršna vlast preuzima odgovornost za sprovođenje svog programa, dok za svoj rad odgovara Narodnoj skupštini.

Ovaj postupak, kako je objašnjeno i u vodiču Studentske liste, predstavlja završni korak u formiranju nove Vlade. Izbor predsednika Republike odvija se kroz zasebnu proceduru.

Foto: Marko Karović Shutterstock

Rok za izbor Vlade ističe 15. februara

Ustav propisuje da Narodna skupština mora da izabere novu Vladu u roku od 90 dana od dana konstituisanja. Pošto je novi saziv parlamenta konstituisan 17. novembra, krajnji rok za izbor Vlade je 15. februar 2027. godine.

Ukoliko Vlada ne bude izabrana u tom periodu, Narodna skupština se raspušta i raspisuju se novi parlamentarni izbori.

Ipak, rok od 90 dana predstavlja krajnju granicu, a ne obavezu da se na izbor nove Vlade čeka do februara. Postupak može biti završen znatno ranije, u zavisnosti od političkih dogovora i pripreme predloga mandatara i njegovog kabineta.

Koliko se čekalo na prethodne vlade?

Formiranje Vlade Srbije u prethodnim izbornim ciklusima trajalo je različito – od nešto više od mesec dana do gotovo sedam meseci.

Nakon parlamentarnih izbora 2014. godine, Vlada Aleksandra Vučića izabrana je za 42 dana.Posle izbora 2016. godine na novu Vladu čekalo se 109 dana, dok je nakon parlamentarnih izbora 2020. godine proteklo 129 dana do izbora kabineta Ane Brnabić.

Najduže se čekalo nakon izbora 2022. godine, kada je nova Vlada izabrana tek 26. oktobra, odnosno 206 dana nakon glasanja održanog 3. aprila. Nakon parlamentarnih izbora u decembru 2023. godine, Vlada Miloša Vučevića izabrana je 2. maja 2024, posle 137 dana. Za poređenje, od parlamentarnih izbora 2012. do izbora Vlade Ivice Dačića prošla su 82 dana.

Upravo zato ostaje otvoreno pitanje da li će nova Vlada biti formirana do kraja godine ili će se proces nastaviti i tokom januara. U svakom slučaju, ustavni rok ostavlja mogućnost da se kabinet izabere najkasnije do sredine februara.

Do tada će ključna pitanja biti ko će biti predložen za mandatara, kakav će program ponuditi i ko će se naći u sastavu nove Vlade.

Podsetimo, Čupić je rekao da ne želi da obeća kada će biti izabrana nova vlada, ali je najavio da će se najpre završiti konstituisanje svih skupštinskih tela, a da će se onda razgovarati i promenama Zakona o ministarstvima.