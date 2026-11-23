- Studentska lista rešila Smederevo. Ovako će i celu Srbiju. Nažalost, njima je stalo samo do terora. Hapse i stavljaju u pritvor nevine ljude, po cenu da izazovu kugu i koleru. Kao i kad pričaju da će 10.000 ljudi izgubiti posao i da to nije dramatično, da je to statistička greška, tako je i trenutno stanje u Smederevu - za njih, nevažno - napisala je ona na mreži Iks i dodala: