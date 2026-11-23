BRNABIĆ O SMEDEREVU: Uhapsili su gradonačelnicu samo zato što je štitila zakon i suprotstavila se Studentskoj listi
- Ana Brnabić je komentarisala situaciju u Smederevu i optužila 'Studentsku listu' za hapšenja nevinih ljudi.
- Navela je da je gradonačelnica uhapšena jer je, kako tvrdi, štitila zakon i suprotstavila se toj listi.
- Poručila je da su dešavanja u Smederevu dramatična i upozorila na najave otpuštanja u Srbiji.
Poslanica grupe "Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje" Ana Brnabić komentarisala je večeras trenutnu situaciju Smederevu.
- Studentska lista rešila Smederevo. Ovako će i celu Srbiju. Nažalost, njima je stalo samo do terora. Hapse i stavljaju u pritvor nevine ljude, po cenu da izazovu kugu i koleru. Kao i kad pričaju da će 10.000 ljudi izgubiti posao i da to nije dramatično, da je to statistička greška, tako je i trenutno stanje u Smederevu - za njih, nevažno - napisala je ona na mreži Iks i dodala:
- Uhapsili su gradonačelnicu samo zato što je štitila zakon i suprotstavila se teroru Studentske liste. I napravili su pakao u tom gradu. Ljudi nisu statistika! Sve što se trenutno dešava u Smederevu je dramatično, kao što su dramatične sve najave otpuštanja ljudi u Srbiji! Možda Studentska lista živi od mržnje, ali Srbija takvu mržnju ne može da preživi. Zato, ljudi, borba!