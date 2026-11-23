Slušaj vest

U Skupštini Srbije održane su konsultacije predstavnika poslaničkih grupa o nastavku konstitutivne sednice, a za istim stolom našli su se Aleksandar Vučić i Jovo Bakić, nakon prošlonedeljnih oštrih polemika u parlamentu. U Beogradu je završena sednica Skupštine grada gde predlog za razrešenje Aleksandra Šapića nije dobio potrebnu većinu, pa on ostaje gradonačelnik, dok je razmatran i rebalans budžeta.

Istovremeno, stav srpskih studenata protiv predloga rezolucije Evropskog parlamenta o Vukovaru izazvao je pažnju medija u regionu, posebno u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini.

1/8 Vidi galeriju Skupština Srbije - sednica 9. jula Foto: Ilija Ilić

Gosti "Usijanja" koji su analizirali poruke koje smo dobijali ovih dana u parlamentu bili su Stefan Simić, iz Pokreta slobodnih građana, Borko Kašanski, novinar i izvršni njuz direktor Kurira i dr Rajko Petrović, politikolog.

Aleksandar Šapić

Da podsetimo, inicijativu za razrešenje Šapića je, između ostalog, podenta i zbog incidenta fizičkog napana na Tatjanu Mićić, a Simić je komentarisao da li je politička odgovornost odvojena od sudske odgovornosti, odnosno da li političar može da ostane na funkciji dok sud ne donese odluku.

- Smatram da je Aleksandar Šapić trebalo da podnese ostavku, očekivao sam da će odbornici u skupštini imati razumevanje, ali i želje i volje da gradonačelnik bude smenjen. Imamo situaciju gde je gradonačelnik Beograda to uradio usred kampanje, a u konferenciji za štampu je priznao da je inicirao raspravu sa Tatjanom i njenim suprugom na ulici. To su njegove reči. Dakle, gradonačelnik ima posebnu težinu, njegove reči i dela se mnogo više pomatraju i posmatraju. Imamo poznat snimak gde kaže njenom suprugu da dođe u mrak. Samo zbog te rečenice bi trebalo da bude smenjen. Gradonačelnik Beograda je treći ili četvrti čovek u državi i on stoji ispred velikog broja ljudi - započeo je Simić.

A da li je ovo stvarni pokušaj smene gradonačelnika ili samo performans kojim je opozicija htela da otvori pitanje političke odgovornosti analizirao je u studiju Kurir televizije Borko Kašanski.

Foto: Kurir Televizija

- Uslovno govoreći, da sam ja Aleksandar Šapić, prvo veče ili dan od tog događaja bih dao ostavku. Na taj način bi sebi, stranci kojoj pripada i Beograđanima smanjio nerviranja i raznih stvari u koje smo ušli. Sve se pretvorilo u politiku. Bio je incident, a da li je kriv ili ne, to će da odredi sud. Nisam siguran je on u potpunosti vinovnik svega što se desilo, smatram da je priča složenija. Međutim, kao moralan čovek, tada bih podneo ostavku i sve bi bilo lakše. Ipak, ako moram da biram između Šapića i Sava Manojlovića, ja biram Šapića. Mislim da je Šapić, kakav god bio, ovom gradu doneo neke lepe stvari. Razumem odbornike SNS koji nisu glasali protiv, nego nisu hteli da učestvuju u tome. Prvo veče da je podneo ostavku, svima bi bilo lakše - smatra Kašanski.

Simić je na ove reči Kašanskog podsetio da ovo nije prvi incident u kojem je učestvovao Aleksandar Šapić, pa je izneo detalje dešavanja na Novom Beogradu.

- Ne zaboravite da je on imao sukob sa aktivistima na Savskom nasipu kada je oteo telefon aktivisti i slomio. On je imao verbalne napade na novinare. Smatram da je to nedostojno ponašanje gradonačelnika glavnog grada. Drugo, gradonačelnik Beograda se ne pojavljuje na sednicama Skupštine grada. Kada je bio na tim sednicama, ponašao se bahato, napadao je odbornike iz vlastite stranke. Samim tim, ovaj događaj nije ju kako se desilo da je Šapić napao odbornicu na ulici. Pokazivalo se da će doći do tako nečega - tvrdi Simić.

Kašanski je izdvojio besplatan prevoz kao bitnu stvar, a koju je sproveo upravo Aleksandar Šapić na mestu gradonačelnika prestonice.

- Idem i vraćam se autobusom na posao, prevoz je besplatan i mislim da to ljudima dosta znači. Prevoz je redovan, ne čekam duže od par minuta. Slažem se, postoje loše stvari, ali nisu baš sve toliko loše - dodaje Kašanski.

Simić je stava da je samo privid da je GSP besplatan, pa je obrazložio:

03:02 BESPLATAN PREVOZ ILI SKRIVENI TROŠAK? Simić i Kašanski odmerili stavove o Šapićevom mandatu: "Nemaju ljudi više u novačniku jer ne plaćaju GSP" Izvor: Kurir televizija

- Sistem je tako neodrživ, to je i Vučić govorio. Dakle, ako kažete da je prevoz besplatan, to znači da imate ogroman višak u budžetu. Međutim, nama su sve stvari u gradu Beogradu poskupele da bi to moglo da se nadomesti. Ako uneste besplatne vaučere, besplatan prevoz i bazene, taj novac mora odnekud da dođe. Nemaju ljudi više para u novčaniku jer ne plaćaju prevoz - kaže Simić.

Poslovnik

SNS bez obzira na rezultat i snagu kao opozicija, ipak nema svog predstavnika u potpredsedničkom sastavu, a evidentno je da neće biti na čelu niti jednog odbora, pa je Petrović komentarisao da je po Zakonu Srbije to legitimno.

Rajko Petrović gost emisije Usijanje na Kurir televiziji Foto: Kurir Televizija

- Ako se striktno držimo Ustava Srbije, ali i Zakona i Poslovnika, onda je ovo legalan potez Studentske liste. Međutim, ako govorimo o parlamentarnom duhu i demokratiji u našoj zemlji, onda je to potez koji ne doprinosi tome. SL je odnela veliku pobedu, njoj je pripala vlast od strane poverenja građana, ali SL treba da bude vlast svih građana Srbije, a ne samo onih koji su za nju glasali. Ogroman procenat ljudi je dao podršku SNS i koalicionim partnerima, oni imaju 103 poslanika u Skupštini Srbije i to je važan faktor u ovoj zemlji - rekao je Petrović.

Simić pozdravlja poteze Studentske liste i odluku da se među potpredsednicima Skupštine Srbije ne nalaze predstavnici Srpske napredne stranke.

- Onako kako je izgledala Skupština u prethodnom sazivu, ali i pre toga, nadam se da više nikada neće izgledati. Studentska lista od mene ima apsolutnu podršku jer sve što su radili do sada je zadovoljavajuće i nadam se da će nastaviti u ovom pravcu. Saglasan sam sa tim što nisu dozvolili da SNS ima potpredsednika, što su manjinama to dali. Nisam video da su se građani mađarske nacionalnosti u Srbiji pobunili oko toga ili neko u Pazaru. Video sam argument Vučića. Malo je licemerne kada oni to kažu - rekao je Simić.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama MONDO Inc uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs

Bonus video: