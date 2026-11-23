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Ministarka u tehničkom mandatu Milica Đurđević Stamenkovski rekla je danas da, da je formiran pokret Pokret za narod i državu pre 2 godine, bivša vlast ne bi izgubila izbore.

- Da je Vučić formirao Pokret za narod i državu pre 2 godine nikada ne bi izgubio izbore. A on će sam da izanalizira ko je bio protiv formiranja tog pokreta u njegovim redovima. I tu će pronaći odgovor na mnoga pitanja - rekla je ona.

Đurđević Stamenkovski je navela da je veruje da ćemo 2028. godine već imati nove parlamentarne izbore gde će značajno biti drugačija slika.