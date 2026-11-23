ĐURĐEVIĆ STAMENKOVSKI: Da je Vučić formirao Pokret za narod i državu pre 2 godine nikada ne bi izgubio izbore
Ministarka u tehničkom mandatu Milica Đurđević Stamenkovski rekla je danas da, da je formiran pokret Pokret za narod i državu pre 2 godine, bivša vlast ne bi izgubila izbore.
- Da je Vučić formirao Pokret za narod i državu pre 2 godine nikada ne bi izgubio izbore. A on će sam da izanalizira ko je bio protiv formiranja tog pokreta u njegovim redovima. I tu će pronaći odgovor na mnoga pitanja - rekla je ona.
Đurđević Stamenkovski je navela da je veruje da ćemo 2028. godine već imati nove parlamentarne izbore gde će značajno biti drugačija slika.
- Jedno je obećati, a put do ispunjenja obećanja je mnogo dugačak. Za jedan dan možete da srušite nešto što je građeno deset godina, ali, kao što rekoh, svi pod jednu zastavu i da pokušamo da, ako ništa drugo, barem za sada učinimo normalnijom srpsku političku scenu, jer vreme progona nije dobro i nije atmosfera u kojoj treba da živimo - zaključila je ona.